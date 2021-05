La reina costarricense participó en un concurso que se había pospuesto por la pandemia de coronavirus. El Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Hollywood, Florida, sitio en el que se realizó la gala, no estaba repleto como es de costumbre. Ivonne no pudo asistir con tantos allegados como hubiese querido, sin embargo, desde un punto del auditorio, las palabras de amor y sollozos de su novio Andre (como se indentifica en Instagram el muchacho de origen alemán), no dejaban de alentarla. En sus redes sociales él compartió un video en el que alentaba a su novia desde hace tres años.