Inés Sánchez: bomberos, familiares y seguidores despidieron a la dama de la TV

El cariño que muchos le profesaron a doña Inés Sánchez de Revuelta se vio materializado la tarde de este Domingo de Resurrección, durante la misa del funeral de la presentadora de televisión que se realizó en la iglesia San Juan Bosco, en barrio Don Bosco, San José.

Las palabras de agradecimiento de su hija Inés Revuelta, así como las del sacerdote Guido Maroto, llenaron de paz a los amigos, familiares y seres queridos que se reunieron para darle el último adiós a una mujer que fue referente para la televisión y conquistó a los ticos desde que a inicios de los años 60 arribó desde su natal Cuba.

Funeral de doña Inés Sánchez de Revuelta

LEA MÁS: ‘No me importa’: Así pensaba Inés Sánchez de lo que decían de ella en redes sociales

El cuerpo de doña Inés, quien falleció a los 91 años el Viernes Santo (7 de abril), fue velado en la Funeraria del Recuerdo y este domingo 9 recibió el último adiós. El féretro de la querida presentadora de Teleclub fue acompañado por una guardia de honor formada por cuatro bomberos, demostrando así el respeto que la institución le profesó a la conductora, quien era bombero honoraria.

El padre Maroto dirigió la misa y recordó el gran legado que dejó Sánchez de Revuelta no solo en la televisión tica, sino también en los corazones de las familias que acompañó durante más de 50 años con su programa.

Además, su hija Inés Revuelta ofreció un mensaje de agradecimiento a quienes les expresaron sus condolencias y mensajes de apoyo durante el internamiento que vivió doña Inés en el hospital San Juan de Dios, así como durante el proceso del duelo de la familia.

Miembros del Cuerpo de Bomberos acompañaron durante toda la misa de despedida al cuerpo de doña Inés Sánchez de Revuelta. (Albert Marín)

Uno de los nietos de la conductora fue el encargado de encender una vela con el fuego del Cirio Pascual. Además les acompañó un coro de tres cantantes que entonó los himnos religiosos en un templo adornado con rosas blancas.

“Dios te recibe en paz. Esta es la herencia que recibimos: fuimos criadas en libertad como fue tu vida llena de fuerza, carácter y amando a esas patrias como España, la de las raíces; a Cuba, la del primer respiro y llanto y a Costa Rica, la de tu último suspiro”, expresó Inés Revuelta.

“Fue una mujer valiente porque exiliada supo hacer el desprendimiento de su cultura para asumir otra. Fue una mujer religiosa que fue devota del Sagrado Corazón de Jesús, de la Santísima Virgen María y de su santidad el papa Pío. Se entregó al servicio del Benemérito Cuerpo de Bomberos, fue bondadosa y una mujer que nos amaba por lo que somos”, expresó el padre Maroto durante su homilía.

Inés Revuelta Sánchez, hija de doña Inés, dio unas palabras de agradecimiento durante la misa del funeral. (Albert Marín)

Al final de la ceremonia, Inés Revuelta tomó la palabra para agradecer a quienes acompañaron a su familia en estos momentos de duelo y aprovechó para reconocer la tenacidad de su madre y las enseñanzas que les dejó a ella, sus hermanas, nietos y bisnietos.

“Mami, has sido luz, dirección y alegría en nuestras vidas. Fuente de fortaleza, perseverancia, trabajo y rectitud. Nada nos debes, todo lo recibimos en vida. Tu amor estará con nosotros por siempre, no se va quien no se olvida y no te olvidaremos. Descansa en paz, has peleado una buena batalla, ahora corre veloz, vuela alto, libre y fuerte”, concluyó Revuelta.

Uno de los nietos de doña Inés se encargó de encender una vela con el fuego del Cirio Pascual. (Albert Marín)

El padre Guido Maroto brindó palabras para reconfortar a los seres queridos de doña Inés en su despedida. (Albert Marín)