‘No me importa’: Así pensaba Inés Sánchez de lo que decían de ella en redes sociales

Inés Sánchez Guarde, la conocida Inés Sánchez de Revuelva, llegó a La Nación a principios de febrero del 2018 a grabar una entrevista para Diálogos, un programa de La Nación, con el periodista Víctor Fernández.

Ese día no saludó. Más bien, todos los que estaban laborando en la sala de Redacción se acercaron a saludarla porque ella era la figura con la cual crecieron desde niños en espacios como el diario Teleclub o en el sabatino Las Estrellas se reúnen, en canal 7. En este último espacio ella presentaba a los artistas junto a Santiago Ferrando y la entonces joven presentadora Evita Arguedas (quien hoy es abogada y también fue diputada del 2006 al 2010).

Sánchez repasó su carrera en los dos programas de televisión, contó cómo era su día a día entre trabajo con Teleclub y vida privada, pero, también le comentó al periodista Víctor Fernández qué pensaba de lo que se hablaba en redes sociales sobre su edad: “No me importa”, fue su respuesta.

Y fue contundente a partir del minuto 28: “Yo no soy esclava de las redes sociales. No tengo Facebook ni ninguna de esas cosas. Tengo celular, a mí me gusta hablar con la gente, no me gusta eso de mandarse correítos”.

¿Pero veía los memes que hacían de ella? “No tengo tiempo para eso, me han contado, pero no me importa tampoco. ¿Tú sabes lo que es estar siendo víctima, esclava de cualquier persona que no tiene nada que hacer y que no hace nada útil y que se sienta a hacer memes? Las redes sociales envuelven a la gente; hay que tener mucho cuidado y no ser víctima de eso”, contestó.

Dijo que “está bien” que su edad se usara como tema de humor porque “todo el mundo puede hacerlo”, cada quien está en libertad de hacerlo, pero, para ella, su edad “es un triunfo” y lo que digan de ella “no me quita el sueño. Uno tiene que seguir con su vida, con lo que le interesa”.

Este es el programa publicado el 8 de febrero del 2018 y el cual revivimos por el fallecimiento de doña Inés este viernes 7 de abril, a los 91 años.

Diálogos con la presentadora de televisión, Inés Sánchez

De hecho, en el 2013, cuando recibió el premio Guinness por la cantidad de años que su programa Teleclub había permanecido en televisión, Sánchez hizo un programa con los comediantes de La Media Docena en el cual también se proyectaba al año 2050 presentando su programa familiar.