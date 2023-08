Gustavo López Cárcamo no solo vive de fútbol: él nos presenta la faceta que más le apasiona

Al ser pronunciado el nombre de Gustavo López Cárcamo se relaciona de inmediato con fútbol y deporte. Esto tiene sentido, porque desde hace 25 años, más de la mitad de su vida, el comunicador ha hecho periodismo deportivo. Se ha convertido en un referente de conocimientos en ese ámbito, sin embargo, él se considera un ser integral, uno en que más allá del balompié tiene una pasión que domina su vida.

¿Se imagina a López Cárcamo escribiendo un libro y que no sea de fútbol? Quizá no. Lo cierto es que el periodista tiene una gran afinidad por la escritura y, en diciembre próximo, lanzará su primera novela. Ahora mismo trabaja en dos libros más.

El conocido periodista deportivo Gustavo López Cárcamo habló de su faceta como lector asiduo y escritor de novelas. Foto: Cortesía

“En realidad el deporte y el fútbol son solo una parte de mí. Estudié ciencias políticas. Me han interesado ciertos temas, he sido lector toda la vida y siempre he escrito. Me gusta contar historias. Por eso leo tanto para contarlas e interpretarlas a mi manera”, contó Gustavo, de 48 años.

El periodista y presentador de Tigo Sports confía que si bien el deporte le encanta, en su vida representa “el hobby más lindo que ha encontrado”.

“Pero si me hablás de pasión, para mí esa es escribir”, contó.

En este momento, la ilusión lo abraza por la publicación de su primera novela, aunque por ahora prefiere reservarse la trama. Eso sí, adelanta que su primer libro narra cuatro historias diferentes; en algunas sobresale el drama.

Antes de empezar a escribir sus textos, Gustavo cuenta que, naturalmente, leyó mucho, lo que generó que haya acumulado conocimientos en distintas áreas.

Es en este momento de su vida desea compartir esos saberes y, a la vez, empezar a romper con esos estigmas que lo encasillan solo en el mundo deportivo.

“Quiero acabar con esa tipificación que se tiene de mí por obvias razones, ya que he trabajado por 25 años en periodismo deportivo. Es hora de realizarme con el contenido que llevo dentro”.

Casual con Tavo López Copiado!

Como parte de externar más públicamente sus otros gustos y afinidades, Gustavo López lanzó un pódcast en el que convergerán todo tipo de temas. Casual con Tavo López, disponible en Spotify, presentará los audios de las entrevistas humanas y positivas que el periodista realiza en Tigo Sports (en el programa que lleva el mismo nombre) y, además, narrará historias como la del autor de El Principito y hasta el origen de la disciplina del salto alto.

A López lo hace sentir muy bien presentarse en el pódcast de la manera que hasta ahora solo conocían sus personas más allegadas.

“Uno se prepara para versiones y opiniones de todo tipo. El ejemplo es que tiendan a desvalorizarlo a uno porque creen que solo sabe hablar de futbol y deportes. Ahora, en el estado de madurez en el que me encuentro, me permite atreverme a hacer cosas que en determinado momento no me atreví”.

“Quiero que la gente que se me acerque no solo me hable de fútbol, yo no solo hablo de fútbol, hay otras cosas que me interesan”, agregó.

Además, con su pódcast, Gustavo tiene la intención de ofrecer contenido que le guste a las personas.

“Nunca es tarde para hacer lo que a uno le apasione. El deporte me encanta, es mi trabajo, que para mí es, como te decía, el hobby más lindo que he encontrado. En el pódcast, además de compartir algunos saberes, también se conocerán historias lejos de la polémica, esas de carácter positivo de atletas o deportistas que detrás de su llegada a la cima tienen una historia de esfuerzo”.

Gustavo López Cárcamo lanzó un nuevo pódcast en el que comparte sus saberes más allá del mundo deportivo. Foto: Cortesía

En este nuevo producto, Gustavo también ofrecerá algunas anécdotas que, si bien pueden parecer conocidas, no se han profundizado mucho. Ese es el caso de Jack el Destripador, personaje que existió y no es solamente “una leyenda urbana”.

“Como leo tanto de todo y son cosas que me llaman poderosamente la atención, quiero profundizarlas en el pódcast”.

Para el comunicador, Casual con Tavo López será la oportunidad para que las personas escuchen de gente que, pese a no haberla pasado tan bien, se ha propuesto cumplir sus sueños. Eso sí, la tónica siempre será esperanzadora.

“Nunca he querido quedarme estacionado en lo de siempre. No voy a dejar el deporte, que es tan bonito y algo que desarrollé, pero también quiero desarrollarme más en mi pasión que es escribir”, finalizó el escritor.