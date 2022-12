Gerardo Zamora ya está en casa: ‘Dios mediante me comeré el tamal en Navidad’

Hace casi una semana, el periodista Gerardo Zamora regresó a su casa luego de haberse sometido a la octava cirugía a causa del meningioma (tumor benigno), que en el pasado provocó que le extirparan su ojo derecho. Él y su familia solo tienen agradecimiento y actitud positiva, en especial porque él celebrará la Navidad en su hogar.

“Dios mediante me comeré el tamal en Navidad, aunque ya he comido varios, pero el oficial de la Noche Buena o la piernita de cerdo será junto a mi familia”, dijo el comunicador con un tono cargado de buena energía.

El periodista Gerardo Zamora está feliz de poder pasar la Navidad con su esposa Ginnés Rodríguez y sus hijos. Foto: Archivo.

Ginnés Rodríguez sonríe en el Festival de la Luz: ‘Gera está muy bien’

Zamora contó que la recuperación ha sido muy favorable. Cabe destacar que en julio de este 2022 se le retiraron cuatro tumores, pero en diciembre se le informó del crecimiento de dos nuevas masas y esas fueron las que intervinieron en la operación de la semana pasada.

“Estoy durmiendo muy bien, tengo buen apetito. Mis funciones básicas están intactas; entonces, anímicamente estoy feliz. Los chineos en el Hospital México fueron muchos, pero los de la familia son incomparables, así que todo eso suma a que todo vaya bien”, afirmó.

Los planes de Zamora, su esposa, la también periodista Ginnés Rodríguez, y sus hijos, para este fin de semana navideño son visitas a sus familiares. El sábado irán a la casa de las abuelitas de Gerardo, donde se reunirán con sus primos; el domingo almorzarán con su mamá.

Aunque afirma que está muy bien, el comunicador no deja de lado los cuidados para evitar cualquier complicación. Zamora sigue tomando el tratamiento de analgésicos y antibióticos para no tener dolor y no contraer alguna infección. Además trata de “no ventearse”, como dicen las abuelas.

Gerardo Zamora ha compartido con los ticos el proceso de su tumor. Desde hace tres años ha sido sometido a ocho cirugías en total. (Cortesía Gerardo Zamora)

Gerardo Zamora superó con éxito su octava cirugía: ‘Despierto y con hambre’ dice Ginnés Rodríguez

“También tengo cuidado con el sol, principalmente en la zona derecha de mi cabeza que ha sido sometida a ocho cirugías y dos procedimientos de radioterapia. Es una zona muy sensible en la piel, pero he cicatrizado bien”, aseguró.

Contó que ya está dando sus primeras caminatas, siempre con mucho cuidado.

Con respecto a las recomendaciones médicas, Zamora explicó que no tiene restricciones en cuanto a alimentación y que, poco a poco, va a retomar el ejercicio físico

“Uno de mis mejores regalos de Navidad es el poder estar rodeado de tanto y tanto amor. Es una manifestación más de Dios y su amor. Haber regresado a casa y abrazar a mi familia es una señal de Dios diciéndole a uno: ‘Aquí estoy y los acompaño siempre’”, afirmó.

Estudios en el extranjero Copiado!

Otra noticia que confirmó el comunicador es que en familia y con la guía de los médicos que lo han acompañado en el proceso están valorando la opción de buscar un estudio y posterior tratamiento de su situación de salud en el extranjero.

El periodista Gerardo Zamora siempre se ha mantenido positivo con respecto a su situación de salud. Dice que quiere ser un mensajero de buena energía. Foto: Archivo.

Desde hace tres años, Gerardo enfrenta una lucha contra un meningioma (un tumor benigno) que se encuentra en su cabeza.

“Con el visto bueno del departamento de neurología del Hospital México y como familia estamos averiguando, investigando, para ver cómo complementamos el valiosísimo apoyo del hospital con alguna terapia o un tratamiento alternativo que se desarrolle en el país o afuera”, explicó.

En esa investigación han encontrado algunas opciones en medicina de precisión o ingeniería genética, que consiste en tener una descripción detallada del tumor.

“Es todavía ir más a fondo y tener una descripción genética de mi tumor y al tenerlo mejor descrito, encontrar algún ensayo clínico o algún estudio para buscar un tratamiento”, explicó el periodista.

Durante la última operación, se tomaron muestras que fueron enviadas a Estados Unidos, específicamente a un laboratorio en la ciudad de Boston (Estados Unidos). Estas biopsias ya llegaron al laboratorio y serán examinadas.

El coro Laus Deo presentará un concierto navideño para agradecer por la salud de Gerardo Zamora y el apoyo del personal médico. (Cortesía)

“Es un estudio genético somático que revelará en las próximas semanas la descripción del tumor y a partir de ahí vamos a buscar con la asesoría de los médicos, qué es lo que se está haciendo en algún lugar del mundo para entender los requerimientos del tumor. Estamos en fase de exploración”, concluyó Zamora.

Concierto de agradecimiento Copiado!

La familia de Gerardo Zamora ha estado vinculada a la música desde hace muchos años. Los Zamora son los fundadores del Coro Laus Deo que este 2022 cumple ya 22 años de vida artística.

Así que en medio de conversaciones familiares, todos acordaron que como un regalo de agradecimiento para el personal médico que los ha acompañado durante estos tres años de citas, tratamientos, exámenes y cirugías, ofrecerán un concierto gratuito este lunes 26 de diciembre a las 7 p. m. en la iglesia de Barrio Córdoba, en Zapote.

“Es una manera muy íntima, desde el corazón de la familia que quiere celebrar y agradecer la entrega, la mística y la calidez de tantas personas que nos han ayudado en este tiempo”, afirmó el periodista.

El concierto es gratuito y abierto a todo público, así que todos los que quieran celebrar la vida y la Navidad, están cordialmente invitados.