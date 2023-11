Florinda Meza revela sacrificio por amor en el aniversario de la muerte de Chespirito

La actriz mexicana Florinda Meza continúa expresando el amor que profesaba y aún profesa por su difunto esposo, el actor y productor Roberto Gómez Bolaños, quien falleció en 2014. La actriz rememoró su relación sentimental de cuatro décadas con él a través de un video reflexivo.

En dicho material, Florinda, de 74 años, aborda una faceta que no pudo experimentar por elección propia: la maternidad. “Chespirito” y ella no compartieron hijos en común. El actor mexicano, creador de El Chavo del 8, dejó este mundo el 28 de noviembre del 2014 a los 85 años.

En 2016, Florinda confesó a la prensa la dificultad que atravesaba en el duelo. “Recuerdo a Bolaños todos los días y lo sueño cada noche, lo extraño terriblemente, trato de ocupar mi mente en otra cosa pero no puedo, se me fue el alma y no encuentro sentido a muchas cosas”, expresó en ese entonces.

Gómez Bolaños, productor, actor y escritor mexicano, contrajo matrimonio con Florinda Meza el 20 de noviembre del 2004, después de 27 años de relación libre. En la década de 1960, inició su carrera como guionista de comedias para radio, televisión y cine, ganando el apodo de “Chespirito”, un diminutivo españolizado de Shakespeare, debido a su baja estatura.

En el video conmemorativo del noveno aniversario luctuoso de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza relata una historia de amor donde ella y Bolaños son los protagonistas. Comienza destacando la crueldad del destino para los enamorados y revela que, cuando la vida los unió, él ya tenía seis hijos y se había sometido a una vasectomía.

Meza confiesa que optó por renunciar a la maternidad para estar con Roberto, el amor de su vida, a pesar de que él lamentaba no poder tener hijos con su “mujer ideal”.

A pesar de este sacrificio, la pareja disfrutó de cuatro décadas de felicidad, descubriendo el significado del amor verdadero.

El mensaje que acompaña el video de Florinda Meza concluye: “Hoy, como siempre, más que nunca, estás en mi corazón. Cada latido es el sonido de tu voz, que me sigue diciendo: ‘Mi bonita, aquí estoy... te amo’ Para el mundo eres Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Para mí, fuiste, eres y serás ‘Mi Rober’, quien me enseñó que el amor eterno sí existe”.

Florinda Meza compartió un video en el que cuenta su historia con el actor mexicano Roberto Gómez Bolaños.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.