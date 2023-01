Fernanda Rodríguez y su verdad tras Miss Universo: ‘’Hice lo que pude y no se logró, dejé el corazón en esto’

María Fernanda Rodríguez Ávila, Miss Costa Rica 2022, disfruta de su reinado sin presiones. Hace dos semanas que cumplió su sueño de estar en el Miss Universo, anhelo que no se cumplió como ella hubiera deseado, pero que sí le dejó una experiencia para toda la vida.

La ingeniera civil, de 25 años, y quien buscó a través de “una rebeldía positiva” destacarse en Miss Universo, habló con su franqueza habitual de todo lo que vivió, de sus estrategias y de sus sentimientos al no clasificar en el top 16.

La sancarleña se siente tranquila, agradecida y feliz por haber “dejado el corazón” en una competencia en la que nunca estuvo dispuesta a llenar “los moldes de perfección”.

Fernanda Rodríguez, Miss Costa Rica 2022, lució un vestido de Benito Santos durante la preliminar de Miss Universo. Ella eligió una pieza fuera de lo convencional, pues quería que reflejara su libertad.

Ella conversó profundamente con La Nación de su vivencia, de su futuro, de su apoyo a la actual Miss Universo y de su respuesta a las críticas. Luego de lo experimentado, Fernanda Rodríguez continúa con su sonrisa de siempre.

-Ya en frío y luego de varios días tras el Miss Universo, ¿cómo se siente?

He analizado más la situación y me siento más tranquila. Lo que sigue para mí es comenzar a analizar proyectos profesionales a futuro. No es un secreto que toda la vida esperé participar en Miss Costa Rica y Miss Universo, concentré mucha energía y sacrificios en esa meta. Ahora que ya pasó, quedó todo lo que pude lograr y las personas que pude ayudar.

“Mi objetivo principal era que mi país se sintiera orgulloso, dar ejemplo a las y los jóvenes. La retribución que recibí de ese trabajo me hace sentir que lo logré. Estoy feliz y me quedo con eso. No todo depende de la clasificación y la corona. Mi satisfacción personal está completa”.

-¿Qué fue lo primero que hizo cuando ya acabó el concurso y se liberó de la presión del certamen?

Lo primero que hice fue dormir un poquito tranquila, sin arreglarme el pelo. Siempre dormía con rulos o el pelo planchado y dormía intacta. Lo segundo fue llamar a mi jefa (Gabriela Alfaro, directora del Miss Costa Rica), hablamos, me habló de su experiencia y me dijo que un certamen no me define. Me ayudó a estabilizarme porque en el momento duele, trabajaste duro y no se logró. Luego comprendes que no está en tu poder ni en tu decisión. Nada más hay que aceptarlo.

-Durante la competencia y en sus videos se le vio disfrutando mucho, comiendo incluso pizza con sus compañeras y con esto derribando mucho las creencias de que las reinas de belleza se limitan demasiado con la comida. De todos modos usted siempre ha destacado la importancia del balance y la salud…

¡Ay sí! Yo le digo a todas las personas que me dicen que me ven más delgada, que yo nunca dejé de comer. (Durante el Miss Universo) Nos trataron super bien con la comida. El día después de la preliminar llevaron pizza, era un manjar en ese momento, estábamos muy cansadas. Al final, la comida es combustible para seguir. (...).

“Ese mito de que las misses no comen es mentira. El día de las pizzas traían y traían y se acababan al instante. Todas estábamos deseando algo así de delicioso. Los meseros estaban asustados, seguro creían que no íbamos a comer. Fue super gracioso. Lo vi como un premio de parte de la organización.

Mi plato siempre estuvo lleno, comía vegetales, ensalada, proteína y a veces postrecitos”.

Fernanda Rodríguez con su traje típico, inspirado en el colibrí. (Captura Facebook Miss Universo)

-¿Cuál fue su sensación cuándo Costa Rica no fue llamada en el top 16?

No perdí la fe hasta el último momento. Cuando no me llaman entré en shock. Volví a ver a los lados y vi compañeras llorando. Entendí que el top estaba elegido. Mi compañera de cuarto (Miss Portugal) fue llamada, mi felicidad se manifestó en ella.

“Cuando salí del escenario salieron lágrimas, pero no de desilusión, sino que duele ver que se te va de las manos, se termina el sueño, pero vienen mejores cosas. (...). Hice lo que podía, no se logró, pero dejé el corazón en esto!.

-Su paso por la competencia fue notorio. ¿Cómo nace la idea de presentarse también en LESCO? ¿Domina la lengua de señas costarricense?

Continúo estudiando. Inicié el año pasado, es una lengua difícil. Tengo los mejores profesores, son muy pacientes (...). El Lesco es también una forma de levantar la voz por las personas sordas, recordar que existen, que necesitan apoyo y ser incluidos. Para mí, presentarme así era importante, fue una forma hasta de rebelión positiva, quise hacer algo distinto y que el mundo lo viera.

“Antes de la preliminar enseñé mi seña de Lesco para que la gente entendieran lo que haría. Mi nombre deletreado es largo, entonces siempre una persona sorda te asigna una seña que acorta el nombre”.

-Hablando de la rebelión, o más bien, de hacer las cosas distintas. ¿Por qué incluyó ese “Pura Vida” antes de presentarse? Generalmente las candidatas solamente dicen su nombre y el país. ¿Sabe si tuvo alguna implicación haberse presentado en Lesco e incluir el ‘Pura Vida’?

Ya a ese punto, uno lo que hace es disfrutar todo. El ‘Pura vida’ fue porque desde que gané Miss Costa Rica se convirtió en un eslogan para mí. Yo le dije a mi preparadores y a la directora que qué les parecía, que quería decir ‘Pura vida’. De hecho eso es lo primero que digo en mi video: ‘Pura vida Universe’. Quería que la frase apareciera porque nos identifica. Es lo primero que aprenden personas extranjeras. Era un detalle muy especial.

Los atuendos elegidos por Fernanda Rodríguez fueron inspirados en la serie 'Emily en París'. Si volviera al certamen ella elegiría los mismos atuendos que fueron admirados y también criticados. Foto: Instagram

-Hablemos de la pasarela en vestido de gala y de ese cambio de look que hizo en tiempo real, al soltarse el cabello. ¿Cuál fue la intención?

Creo que los certámenes de belleza nos hacen a las mujeres entrar en el molde en el que debemos ir, como una mujer perfecta con cabello, maquillaje y vestido perfecto que resalta su silueta. Yo quería cambiar todo eso. Sé que la mayoría de cosas que se evalúan son físicas y ya basta con eso.

“Lo (del cabello) lo ensayamos muchas veces. Tengo una peineta que es herencia de la boda de mi mamá. Fue recreada por George Bakkar. El vestido de noche también buscaba romper con eso. Quería que llenara el escenario, que se viera a distancia y que diera esa sensación de que volaba igual que mis sueños. No quería algo al cuerpo ni lleno de brillos.

“Con el vestido y el cambio de cabello quise reflejar libertad y que me siento bien de cualquier manera. Que dejo ir, que no tenemos que lucir un cabello perfecto con ondas que lo queman. Quise quitar estigmas y mostrar una mujer diferente”.

-Tal y cómo estaba previsto por usted misma, en redes sociales hubo críticas acerca de su vestuario “super extra” (vistoso, colorido e inspirado en Emily en París), pero también algunas personas se quejaron porque la mayoría de sus posteos eran en inglés. ¿Qué puede decir sobre esto?

Es difícil, a veces la gente no lo entiende. Allá en Miss Universo la idea es que la organización esté viendo los posteos, que vean cómo manejamos las redes sociales. A partir de que llegás al certamen ya no es solo por los fans o por quienes te siguen: tenés que pensar en que la organización va a ver tus publicaciones y buscás que se identifiquen. A veces por tiempo, y por un montón de factores que no son de conocimiento de todo mundo, lo hacía en inglés por si lo veían o se lo enviaban a la dueña del concurso, el idioma que se entiende y es universal es el inglés. En eso me concentraba, estás aplicando a un trabajo. Tus jefes hablan inglés. Lo mismo con los jurados, si entraban a mi perfil, quería que entendieran mis publicaciones.

“Sé que mi gente de Costa Rica habla español, los adoro y en mis historias hablaba español”.

Fotografía de Fernanda Rodríguez en el Instagram oficial de Miss Universo. Foto: Instagram

-Días atrás usted mencionó que una persona la estaba hostigando. ¿qué pasó con eso?

Estas páginas de belleza que dicen apoyar certámenes, no todas en realidad, tienden a esconderse en las páginas para insultar, hacer comentarios de odio y bullying a reinas de belleza. No soy la primera pero esperaría ser la última. Esas personas son quienes le quitan belleza a tu sueño y fuerza para representar a tu país, no te dan oportunidad. Por tristezas de su vida insultan a personas que tienen sueños.

“Yo las bloqueo por paz mental, sé que no me apoyan, por las razones que sean. Tienden a hacer perfiles falsos.

Al respecto estaba recolectando pruebas, hablé con mis abogados. Sé que se puede llevar a denuncia y que haya repercusiones como una disculpa pública, borrar la página, pagar multa judicial, conozco mis derechos. Hubo candidatas de Miss Costa Rica que recibieron mucho odio y hasta llamadas con amenazas (...).”

-Usted soñó por 11 años con ir a Miss Universo. ¿Cómo describe la experiencia?

Un sueño hecho realidad. Todo valió la pena. No es un secreto de que hay sacrificios cuando se tiene un sueño grande. Es maravilloso sentirse parte de algo tan grande, tener voz, todos te ven en redes para ver que hacés y decís. Es un momento para enfocarse en dar mensajes positivos para la sociedad, jóvenes, adultos.

“Fue más que mis expectativas, no solo sentí que aporté algo, sino que cumplí el sueño de Fernanda de niña, el sueño de verme en ese escenario, de llegar con una seguridad arrasadora. De hablar con los jurados y contarles las razones de estar ahí. Es todo por lo que pude haber trabajado. Es una plataforma para que las mujeres nos levantemos con fuerza y demostremos de qué estamos hechas”.

-¿Si tuviera la oportunidad de regresar qué haría diferente?

Tal vez algunas cosas. No ser tan obediente en tiempos de pasarela. Por más que quiera siempre te dicen muevase, quédese. Muchas no hacían caso a esas señales. Si regresara alargaría la pasarela un poco más. Lo demás lo disfrutaría igual. Llevaría los mismos outfits. Disfrutaba vestirme diferente todos los días.

Miss Universo 2022 es la estadounidense R’Bonney Gabriel, quien durante el certamen y después del mismo enfrentó críticas y estuvo envuelta en polémicas. ¿Qué piensa de que fuera la elegida? ¿compartió con ella?

Siempre soy de creer que todo está escrito. Si era para ella fue, es por algo. La vi en una entrevista diciendo que las críticas no eran importantes, porque tenía un propósito. No es cualquiera que puede lidiar con todas las críticas y seguir su propósito de transformar el mundo y de llevar su voz más allá. Yo tuve poca relación con ella, sentía que era muy tímida, no hablaba casi, o no sé si era con algunas candidatas. Fue poco lo que la pude conocer. Es una mujer hermosa, muy bella.

“Para mí lo importante es esto: en Miss Universo se hizo un homenaje a Cheslei Kryst (Miss USA 2019), una de las candidatas que se quitó su vida. Vamos a lo mismo, las personas que apoyan concursos no aprenden sobre lo que se habla. El mundo cambia, los concursos de belleza cambian, las mujeres estamos cambiando. Ya no tenemos porqué llenar el molde de perfección que la gente quiere que llenemos. Siempre la Miss Universo enfrenta polémicas, durante los primeros días de su sueño lucha con todas esas críticas.

¿Por qué tenemos que hacerle la vida tan difícil a una mujer que está siguiendo su sueño? Al final nos representa a todas como mujeres. Yo le aplaudí igual, fui feliz por ella, porque sé lo que es estar logrando el sueño más grande de tu vida y que tengás que lidiar con todas esas personas cayéndote encima (...) Ella está preparada. La apoyo al 100%”.

La reina Fernanda Rodríguez se despedirá de los certámenes de belleza cuando entregue la corona de Miss Costa Rica. Aún no hay fecha, sin embargo, el Miss Universo 2023 se realizará en El Salvador, a finales de año. (Jose Cordero)

-¿Qué viene ahora para Miss Costa Rica?

Mis últimos momentos como Miss Costa Rica quiero que sean dedicados a lo que me mueve: las obras sociales. Van a poder verme trabajando en campañas para recaudar fondos, víveres, artículos básicos para albergues, así como apoyar a las muchachas del Mariano Juvenil y fundaciones de cuidados paliativos. Voy a enfocarme en el trabajo social, ahora es el momento de hacerlo. Tengo ideas muy lindas.

-¿Habrá más concursos de belleza para Fernanda Rodríguez?

No. Los concursos de belleza los adoro, son parte importante de vida. Me construyeron como mujer. Aprendí de mí misma más allá de saber cómo maquillarme y peinarme. Hicieron crecer mi conexión con Dios y me permitieron ayudar a personas que vivían situaciones más difíciles que las mías.

“Lo que sigue es personal y profesional. Quiero continuar como una mujer todoterreno, que desde su profesión apoya a los demás. Seguiré con causas que me llenan el corazón. Los concursos son una etapa cerrada con broche de oro”.