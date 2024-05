Falleció Bernard Hill, recordado capitán del ‘Titanic’ a sus 79 años

El reconocido actor Bernard Hill falleció este domingo a los 79 años, según confirmó uno de sus agentes a la cadena británica BBC.

Hill fue ampliamente conocido por sus interpretaciones en Titanic, donde encarnó al capitán del icónico navío, y también como el rey Théoden en El Señor de los Anillos. Se espera que su familia emita un comunicado oficial anunciando su deceso.

Por otro lado, sus seguidores en todo el mundo ya se despiden de él en las redes sociales. Hill también es recordado por sus interpretaciones como Yosser Hughes en la producción The Blackstuff y su secuela Boys from The Blackstuff.

Bernard Hill es reconocido por su interpretación del capitán del 'Titanic'. Foto: 20th Century Studios / New Line Cinema

Noticia en desarrollo...