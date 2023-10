Eugenio Derbez explica su polémica frase sobre el trabajo gratis

El actor Eugenio Derbez respondió a las preguntas de los periodistas durante la promoción de su película más reciente, Radical, en Ciudad de México, con relación a su polémica frase sobre el trabajo gratis.

Fue en el 2018, en una entrevista con Adela Micha, cuando el actor Eugenio Derbez soltó su polémica frase: “Les hablas a los jóvenes y les dices: ‘Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito alguien que me lleve mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo’. Responden: ‘Sí, claro que sí, ¿cuánto me van a pagar?’. No lo puedo creer, me enoja”.

Eugenio Derbez respondió ante las consultas de los periodistas sobre su frase polémica del 2018.

Derbez comentó que, aunque ya pasaron años cada vez que regresa a su natal México debe dar explicaciones de lo que dijo.

“Me da tristeza que tantos años de conocerme y no entiendan. Era un comentario en donde aclaré simplemente que la primera pregunta que se debe hacer en una entrevista (de trabajo) no debería ser el sueldo, que hay otras cosas que preguntar antes”, respondió a los periodistas. “Pero lo sacaron de contexto y lo quisieron cambiar para no sé, para atacar cada vez que vengo”, agregó para sellar la discusión.

Eugenio Derbez en ‘Radical’

En Radical, Derbez interpreta a Sergio García, un docente que desafía las convenciones y se esfuerza al máximo para que sus alumnos, en medio de un entorno marcado por la inseguridad y las dificultades debido al auge del narcotráfico, logren aprender y disfrutar de la educación, al igual que le ocurrió al reconocido actor mexicano durante la filmación de la película.

“Creo que la película tiene muchos mensajes, uno de ellos es por supuesto que aunque tú no tengas un Sergio en la vida ‘que muchos niños no van a tenerlo’ pueden seguir adelante. No importa el entorno en el que estén muchos maestros, espero que también les despierte las ganas de ser diferentes, de tener un acercamiento distinto con los niños”, expuso el actor de 62 años.

Eugenio Derbez interpreta al profesor Sergio García en su reciente película 'Radical'.

La cinta está dirigida por Christopher Zalla y ganó el Premio Favorito en el Festival de Sundance del 2023. La película se sitúa en 2011 en Matamoros, en el estado de Tamaulipas, al noreste de México, uno de los lugares más violentos del país y en medio de un auge de la lucha contra el narcotráfico.

La trama se basa en un artículo periodístico publicado en la revista Wired por Joshua Davis. En este contexto, el maestro Sergio García decide cambiar la forma en que enseña en una escuela primaria, conocida como “La escuela del castigo”, a pesar de las dificultades. Esto revela el potencial de muchos de los estudiantes, aunque algunos no lo logran.

“Teníamos muy claro que queríamos contar la historia lo más cruda posible, por dura que fuera. Pero también con mucho tacto, si te fijas no están tocados (temas relacionados con la violencia) de una manera muy elegante, sin poner el dedo en la llaga. Pero también era muy importante para nosotros que no se sintiera una película ‘hollywoodense’ con final feliz”, expuso Derbez, quien también es productor de la película.

Eugenio Derbez es uno de los invitados en la próxima edición del Festival de Cine de Bogotá, Bogocine, que celebra su 40º aniversario. El actor es conocido por su extensa carrera en el cine y la televisión en México, y por su exitosa incursión en la industria de Hollywood, con apariciones en películas como Coda (ganadora del Óscar a la mejor película en 2022) y la ampliamente reconocida No se aceptan devoluciones, que fue un gran éxito en Estados Unidos.