Emily Ratajkowski afirma que Robin Thicke la manoseó en filmación de video

Emily Ratajkowski y Robin Thicke en una de las escenas del video 'Blurred Lines', publicado en 2013. Foto: Archivo

En el 2013, Blurred Lines fue nombrada la canción del año gracias a su contagioso ritmo y sensual video, gracias al cual la top model Emily Ratajkowski consolidó su aún ascendente carrera. Pero no todo fue diversión en el set de filmación.

Así lo reveló la espigada actriz, de 30 años, quien en su nuevo libro relata el desagradable momento que vivió en la grabación junto al cantante Robin Thicke quien, asegura, la manoseó en una de las tomas.

En el video de la canción de Thicke junto a T.I. y Pharrell, la modelo estadounidense aparece semidesnuda junto con otras dos mujeres e interactúa con los músicos.

[ Especial de cine: ¡Escándalo de película! así fue como el #MeToo golpeó la pantalla grande ]

De acuerdo con el relato de Ratajkowski, en medio de una de las escenas el vocalista canadiense le tocó partes de su cuerpo desnudo sin su consentimiento.

“De pronto, de la nada, sentí la frialdad y la sorpresa de las manos de un extraño apretando mis pechos desnudos desde atrás”, escribe la modelo en un extracto de su libro, según publicó el diario británico The Sunday Times.

La modelo asegura que se apartó de inmediato y volvió a ver a Thicke, quien, según su recuento, parecía estar pasado de tragos. Según Ratajkowski, el músico solamente acató a sonreír de forma burlona y se tambaleó hacia atrás, con los ojos cubiertos por sus gafas oscuras.

Debido a que las modelos del video estaban topless o semidesnudas, el video se grabó con un equipo de filmación constituido solo por mujeres para evitar situaciones incómodas.

Según Ratajkowski, la directora del video Diane Martel se dio cuenta del incidente sucedido con Thicke, detuvo la filmación y le preguntó a la modelo si estaba bien.

“Recuerdo el momento en que le agarró los senos”, le dijo Martel al diario. “Uno en cada mano. Él estaba de pie detrás de ella, ya que ambos estaban de perfil”, recordó la realizadora.

Humillación

Por su parte, la modelo escribió: “Sentí que el calor de la humillación recorría mi cuerpo, pero no reaccioné, no realmente, no como debería haberlo hecho“, afirma el extracto del libro.

Martel increpó al cantante y le preguntó “qué diablos estaba haciendo”. “Creo que si él no hubiera estado ebrio, no se hubiera comportado de esa manera”, agregó la directora.

Asimismo, Martel consideró suspender del todo las grabaciones ese día, pero Ratajkowski insistió en que podía continuar trabajando de acuerdo con el plan establecido.

“Continuamos grabando y Emily estuvo fenomenal. Ella es realmente la estrella del video. Se burla completamente de la mirada masculina con su hermosa forma y su energía feroz. Es juguetona, no seductora. Y bastante graciosa”, le dijo Martel al periódico.

El libro My Body (Mi cuerpo), de Emily Ratajkowski, saldrá a la venta el 9 de noviembre, en Estados Unidos. De momento, Thicke ni sus representantes se han referido al episodio descrito por la modelo.