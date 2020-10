En esa hoy infame edición de Fútbol al día, Álvarez argumentaba, con evidente molestia, que la Selección mayor masculina de fútbol era la comidilla de toda Centroamérica, tras la doble caída de esta semana ante la representación panameña. Diego País le respondió que ser o no el bañazo futbolístico del istmo no es lo que importa y ahí fue donde su compañera le sacó a relucir la falta de pasaporte tico a Diego. Él, respetuoso, esperó a que ella terminara su diatriba y solo le contestó: “Que vos me digás que no soy tico la verdad que me indigna”. Luego dejó el set y no apareció en lo que restó del programa de esa noche.