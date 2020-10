—“Hace unos años tuve una crisis relacionada con el hígado y como que me dormí y tuve un viaje muy especial, todo era blanco y yo iba y dije: -me fui, hasta aquí llegué-, en eso alguien que no puedo decir quién es me paró y me dijo que todavía no, que todavía no me iba a ir y ahí terminó todo. Si esa es la muerte y su proceso, bienvenido sea, es hermoso, no hay miedos, no hay temores. Da paz infinita. Qué es esa maravilla. No sabía que esa paz existía. No me da vergüenza decirlo ni comentarlo. Lo viví de manera hermosa. Por eso no tengo temor”.