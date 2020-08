El caso es que alguien llamó a la gerencia y los administradores lógicamente se asustaron y le cerraron los portones de ingreso, de manera que él se quedó atrapado por un rato y por supuesto, la risa se le congeló en segundos. Al final aprovechó que un carro ingresó y él salió raudo y veloz en su bicicleta, luego contó en redes su ocurrencia y ante la ola de críticas que recibió, simplemente le bajó el tono al asunto, no se peleó con nadie y al final cerró diciendo: “Esa vaciladera de ’hay alguien ahí' y eso ya no más, no quiero más problemas, ya paz”.