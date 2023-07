El pasado amoroso de Kim Kardashian y los posibles rumores con Tom Brady

La frase “afortunada en el juego, desafortunada en el amor” parece ajustarse perfectamente a Kim Kardashian, quien en los últimos años experimentó un éxito arrollador. Cosechó millones de seguidores y acumuló grandes cantidades de dinero, Kim se convirtió en parte fundamental de su patrimonio y del universo Kardashian.

Desde que saltaron a la fama a través de su reality show, lograron éxito tras éxito. Sin embargo, en lo que respecta al amor, la suerte no estuvo de su lado. No obstante, recientemente se vinculó su nombre con el exjugador de fútbol americano Tom Brady.

Esto es lo que se especula desde que Kim fue vinculada con Tom Brady. Aunque los rumores alcanzaron su punto más álgido recientemente, en realidad, desde el mes de mayo sus nombres estuvieron unidos en los titulares de revistas del corazón.

Fue antes de la llegada del verano cuando Kim comenzó a buscar la compra de una casa en una zona residencial de las Bahamas, área en la que el deportista posee una propiedad. Esto se presume que los puso en contacto, ya que la famosa buscaba el consejo de alguien que viviera en ese paraíso marítimo.

Aunque en aquel momento Page Six compartió la primicia, posteriormente se encargó de desmentir la información. Una supuesta fuente cercana aludida por el medio se comunicó para aclarar que entre ellos solo existía una buena comunicación y ninguna pretensión romántica.

Kim Kardashian quien se casó en tres ocasiones podría estar iniciando un nuevo romance con Tom Brady. Fotos: Instagram

Sin embargo, pasaron más de dos meses desde que la ola de información se calmó, pero la combinación Kardashian/Brady vuelve a captar la atención. El sitio DeuxMoi tuvo acceso a una fotografía en la que aparecen juntos en la fiesta del empresario multimillonario Michel Rubil en los Hamptons, Nueva York. La fiesta se celebró con motivo del 4 de julio, fecha en la que se conmemora la independencia de Estados Unidos y todos los invitados lucieron atuendos blancos.

En la fotografía, realmente, se puede apreciar muy poco, ya que la espalda de Brady cubre casi por completo a Kim, quien no supera el metro sesenta de estatura. No obstante, las pruebas demuestran que son ellos, ya que sus ropas son las mismas que usaron en la celebración. En el evento también estuvieron presentes figuras como Kendall Jenner, hermana menor de Kim, Beyoncé, Jay-Z, Justin Bieber y Hailey Bieber.

Sin embargo, en esta ocasión, la revista People negó la posible atracción entre la artista y el atleta. El medio expuso que fuentes cercanas indican que no comprenden por qué el público insiste en emparejarlos cuando ninguno de los dos está interesado en el otro.

Aunque es cierto que las personas de la fotografía son ellos, esta fue capturada en el momento en que se saludaron y conversaron brevemente. Sin embargo, también hay quienes afirman que los presentes presenciaron una conversación que duró más de lo que se quiere dar a conocer.

El historial amoroso de Kim Kardashian no es un secreto, ya que a lo largo de la emisión de Keeping up with the Kardashians la celebridad compartió detalles de sus relaciones. La famosa se casó en tres ocasiones con parejas provenientes de sus múltiples noviazgos.

Sin embargo, ninguno de estos matrimonios prosperó, sobre todo los dos primeros, los cuales duraron apenas unos cuantos días. Aunque en su tercer matrimonio encontró el amor y tuvo cuatro hijos junto al rapero Kanye West, el destino le tenía preparada una mala jugada.

Al inicio de su relación, la cual surgió a partir de una sólida amistad, Kim y Kanye parecían ser el uno para el otro. Sin embargo, con el paso del tiempo, el comportamiento del músico cambió drásticamente, llevándolo a protagonizar actos en público que pusieron en duda su salud mental.

Esto llevó inevitablemente a la socialité a tomar una decisión que evitó durante mucho tiempo: separarse del padre de sus hijos. Aunque la ruptura todavía genera mucho dolor en la famosa, parece que comienza a abrirse a nuevas posibilidades en el amor.

