View this post on Instagram

Oigan, ¿le echamos buena vibra a mi mami? 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Mami, Si en algo he sido afortunada en esta vida, es en tenerte como mamá. Pocas mujeres tan íntegras, fuertes y profundas. Por tí, sé que nunca hay que dejarse apantallar por el dinero. Que no hay valor más fuerte que un abrazo, un cómo estás, o el poder enfrentar la realidad y tus sentimientos en compañía de alguien cercano ... que esas son las verdaderas joyas de la vida. Que si bien el éxito económico y social tienen sus grandes beneficios, no te dan ningún mayor valor como persona sobre otro. Que el valor de una persona está en la entrega y en el tiempo de compañía que es capaz de dar a los demás. Me has enseñado a valerme por mí misma y no a la sombra de nadie ni de nada... y entonces me regalaste la Libertad. Esa que a muy poca gente he visto que pueda experimentar. Gracias mami, gracias por haberme escogido como tu hija y haberme dado estas alas con las cuales disfrutar de la vida. Te amo.