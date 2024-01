Dua Lipa revela que se quedó dormida en el baño de un bar después de beber varios tragos

La cantante británica Dua Lipa compartió en el episodio del 9 de enero de Late Night with Seth Meyers un curioso episodio donde, luego de disfrutar de algunas bebidas con el presentador durante una entrevista en diciembre del 2023, terminó durmiéndose en el baño de un bar.

Rememorando la experiencia del segmento llamado Day Drinking, Meyers explicó que su equipo de producción ofrece bebidas alcohólicas a las celebridades que participan en esta parte del programa que se realiza en un bar.

“No es algo de lo que me guste presumir, pero creo que soy una buena bebedora”, expresó la ganadora del Grammy de 28 años. “Simplemente no estaba preparada para lo que me esperaba”.

Lipa relató que degustó varios tragos de “ginebra, vodka, ron, tequila” con el presentador en los 45 minutos posteriores a la filmación, por lo cual sintió la necesidad de tomar un descanso.

“Estaba fumando cigarrillos en ese momento, lo dejé chicos, pero pensé: ‘Está bien, solo voy a fumar un cigarrillo. Eso me arreglará’”, agregó la intérprete de Houdini.

Después de regresar de su pausa para fumar, Lipa admitió que comenzó a experimentar mareos. En esta ocasión, consideró dirigirse al baño con la seguridad de que estaría bien; sin embargo, fue en ese momento cuando terminó quedándose dormida.

A pesar de que Meyers, de 50 años, consideró que el baño del bar no era el lugar más adecuado para dormir, a Lipa no le importó en ese momento. “No era una habitación de lujo, pero por alguna razón todo se sentía cómodo. Era muy acogedor”, afirmó la artista.

No fue hasta más tarde en el día que Lipa recopiló sus recuerdos y se percató exactamente de lo sucedido recordando únicamente que después de ese momento despertó en su cama gracias a la ayuda de su asistente. “Era una muñeca de trapo. No recuerdo nada. Fue increíble, y me desperté como dos horas después. Yo estaba como, ‘¿Qué pasó?’”.

Posteriormente, Lipa y Meyers sostuvieron una llamada de FaceTime para discutir la experiencia, ambos desde la comodidad de sus camas.

Al concluir el segmento de consumo de alcohol del día, emitido en Late Night en diciembre del 2023, Lipa afirmó que apenas podía ver bien. Seguidamente, un mensaje en pantalla explicó que Meyers fue informado de que Lipa necesitaba más tiempo para prepararse antes de que finalmente desapareciera.

La abrupta salida de la intérprete de New Rules fue recordada por Meyers en la conversación del episodio Late Night del 9 de enero donde afirmó que la gente se acercaba y decía que Dua Lipa necesitaba solo cinco o diez minutos más, sin embargo, luego de un rato la artista ya se había ido.