Dua Lipa y Billie Eilish revelan que odian cantar karaoke

Recientemente, las reconocidas cantantes británica Dua Lipa y estadounidense Billie Eilish expresaron su aversión por participar en sesiones de karaoke durante una entrevista reciente publicada el 1.° de enero, según confirmó la revista People.

En el marco de una mesa redonda en el programa Off Script de la revista cinematográfica The Hollywood Reporter, se indagó a las artistas, junto a sus colegas compositores Olivia Rodrigo, Cynthia Erivo, Julia Michaels y Jon Batiste, sobre cuál era su elección de canción preferida para cantar en karaoke.

Julia Michaels, de 30 años, fue la primera en compartir su respuesta: “Wanna Be, Spice Girls”, afirmó. Posteriormente, Erivo, de 36 años, reveló que su opción predilecta era We Don’t Need Another Hero de Tina Turner.

Rodrigo, de 20 años, añadió: “La mía es Dancing Queen, Abba”, generando un consenso entre los presentes sobre la calidad de dicha elección.

En cambio, Dua Lipa, de 28 años, admitió con franqueza: “Odio cantar en el karaoke... Mis amigos lo odian. Así que todo es un poco raro. Pero hago Changes de Tupac”.

Jon Batiste, por su parte, mencionó que su elección es Lose Yourself de Eminem.

Cuando le llegó el turno a Billie Eilish, la joven de 22 años confesó que “nunca hizo karaoke”.

“No me gusta cantar”, expresó la intérprete de TV, especificando que tuvo una “caja de karaoke” en su infancia y que esa fue la única ocasión en la que había participado en dicho evento.

En otro segmento de la entrevista, Dua Lipa compartió detalles sobre el proceso de creación de Dance the Night, su exitosa canción nominada al Grammy de la banda sonora de Barbie. La intérprete de Houdini explicó que, a pesar de estar de gira cuando escuchó por primera vez la contribución del productor de la banda sonora, Mark Ronson, la colaboración resultó ser “una elección obvia”.

Lipa dedicó tiempo para viajar a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos y reunirse en el estudio con la directora Greta Gerwig, de 40 años, para discutir su visión del proyecto.

“Greta decía lo inspirada que estaba por la música disco”, detalló Lipa. “Solo pensé en la música disco y la comunidad que trae, y la forma en que une a la gente. Siempre fue un género musical que fue un lanzamiento cuando las cosas no iban bien en el mundo”.

La cantante de Levitating continuó: “Y así, Dance the Night fue creada específicamente para el mejor día de Barbie, lo que luego la lleva a pensar en la muerte. Así que realmente se trata de esas dualidades de la vida y de poder fusionar las dos”.

Mientras tanto, Billie Eilish compartió sus desafíos creativos antes de componer What Was I Made For? junto a su hermano y colaborador Finneas, también incluida en la banda sonora de Barbie.

“Honestamente, me preocupaba que todo hubiera terminado para mí”, admitió. “Lo intentamos y no estaba haciendo lo que normalmente haría en mí. Honestamente, pensé: ‘Mald... sea, ¿tal vez llegué a mi punto máximo y ya no sé cómo escribir?’”.

Sin embargo, una llamada de la guionista y directora Gerwig en enero del 2023, solicitándole que escribiera una canción para la banda sonora de Barbie, cambió por completo la situación.

“Greta me salvó, realmente, honestamente”, afirmó la estrella del pop. “Nos sacó de eso e inmediatamente nos inspiramos y escribimos mucho más después de eso”.