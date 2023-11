Dua Lipa revela por qué decidió ocultar la mayoría de su contenido en Instagram

La sobreexposición en plataformas digitales y los comentarios malintencionados llevaron a diversos personajes públicos, entre ellos Tom Holland, Rihanna y Ariana Grande, a tomarse un respiro de la vida virtual, optando por cerrar o eliminar parte del contenido de sus perfiles. Este fenómeno recientemente afectó a la cantante británica Dua Lipa, quien se suma a esta tendencia al eliminar una parte significativa de su historial en Instagram. ¿La motivación detrás de esta acción? La necesidad de detenerse y reiniciar.

Durante una entrevista el 15 de noviembre en el programa Andy Cohen Live de SiriusXM, donde promocionaba su más reciente sencillo, Houdini, que lanzó el 9 de noviembre, la cantante de 28 años compartió abiertamente su experiencia y estado actual. Al consultarle sobre si experimentó alivio o dificultad al llevar a cabo el reinicio de su perfil en la red social, Dua Lipa respondió con una risa y afirmó que, efectivamente, fue una decisión acertada. “Sí, fue muy bueno”, expresó.

Dua Lipa estrenó su nuevo tema 'Houdini' el 9 de noviembre.

Recientemente, la artista archivó la totalidad de sus publicaciones en Instagram, acumuladas a lo largo de los años, y realizó algunos nuevos posteos. En consecuencia, en su perfil actualmente solo se pueden visualizar un poco más de una docena de imágenes. Es relevante destacar que la opción de archivar contenido en Instagram permite ocultar las publicaciones sin eliminarlas de manera permanente.

En el caso de la cantante británica, esta acción tuvo como propósito brindar espacio y destacar su nuevo contenido, que ella describe como una fase renovada en su carrera musical. “Simplemente, creo que me gusta porque es un nuevo comienzo, aunque (las publicaciones) no se eliminan. Están archivadas. No es que planee publicarlas nuevamente, pero siento que todas esas fotos que tengo están en mi teléfono, en mi computadora. Son mis recuerdos y también están en Internet, así que realmente no importa”, aclaró la intérprete de New Rules.

Dua Lipa subrayó su intención de crear espacio para dar la bienvenida a una nueva etapa creativa. “El hecho de que pueda comenzar de nuevo en una era completamente nueva, con un nuevo sonido y todas esas cosas, se siente como un volver a empezar y también es una forma de tomarme un pequeño descanso de las redes sociales por un tiempo antes de difundir nueva música, es bastante purificador”, comentó durante la entrevista.

Asimismo, la artista compartió detalles sobre el proceso creativo que la llevó a escribir la exitosa canción Dance The Night, creada específicamente para una escena de la película Barbie. Describió la experiencia como única, al tener que componer una canción que se ajustara a una partitura específica para la coreografía de la película, capturando tanto el momento en el que Barbie vive su mejor día como la progresiva reflexión sobre la muerte.

En los últimos días, en su cuenta de Instagram, Dua Lipa compartió diversas referencias a su nuevo tema, Houdini, el cual ha acumulado más de 28 millones de visualizaciones en YouTube. En las imágenes se aprecian fragmentos de coreografías y diversas presentaciones de la canción.

La artista muestra su inspiración en el inicio de esta nueva etapa, la cual sigue a unas vacaciones disfrutadas durante el verano europeo, donde se le pudo ver en el Mediterráneo junto a su novio, Romain Gavras, y su familia.

Luego de meses de especulaciones, Lipa hizo pública en mayo su relación con el reconocido cineasta de 41 años, hijo del director de cine greco-francés Konstantinos Gavras. En ese momento, la artista acompañó a su pareja al Festival de Cannes, donde el cineasta presentó el thriller de acción Athena, dirigido por él y disponible en Netflix.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.