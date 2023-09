Dua Lipa recomendó leer ‘Cien años de soledad’ porque se enamoró de ‘Macondo’

El mundo de Macondo se ha apropiado de la atención de la estrella pop Dua Lipa. Ella ha devorado, literalmente, los capítulos y grandes momentos de Cien años de soledad, obra cumbre del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, y no ha perdido el tiempo para recomendar el libro a todos sus fanáticos.

“Esta increíble novela me ha hechizado. Me cautivaron los elementos fantásticos que viven junto a la realidad y me encantó cómo el tiempo se balancea y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo”.

Así reveló su pasión por esta pieza maestra de la literatura universal. El comentario lo hizo en la cuenta de Instagram service95, una plataforma editorial global en la que Dua Lipa compartió que su lectura para octubre estaba entregada a este relato.

“A veces tuve que encontrar mi camino por los muchos Aurelianos y José Arcadios que pueblan las siete generaciones de la familia Buendía. Pero perderse y sucumbir ante el dominio de la narración de Gabriel García Márquez es parte de la alegría de este cuento épico”, recalcó.

La estrella del pop, conocida por éxitos como ‘Levitating’ y ‘Don’t Start Now’, puntualizó a la obra de Gabriel García Márquez como la recomendación de lectura para el mes de octubre.

Sus comentarios han llamado la atención en redes sociales y siguen extendiendo el mensaje alrededor de una obra universal nacida del enriquecido imaginario de García Márquez.

“En el camino, me encontré reflexionando sobre el amor y la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y, por supuesto, los muchos significados de la soledad. Es irresistible”, agregó.

La plataforma service95 fue creada por la misma cantante, que encuentra un oasis a su acelerado mundo musical, con una charla y encuentros alrededor de la cultura y los libros.