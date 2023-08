Zendaya habló de su relación con Tom Holland: ‘No puedo no ser una persona’

La vida de las estrellas de Hollywood siempre es de interés público. Por ese motivo es que varios actores intentan llevar adelante su privacidad muy lejos de las cámaras, una tarea que no siempre es sencilla. Y en una entrevista, Zendaya (cuya popularidad puede medirse fácilmente en los 184 millones de seguidores que tiene en Instagram) se refirió a la importancia de su intimidad y de la relación que mantiene con su pareja, Tom Holland.

En diálogo con la revista Elle, Zendaya confesó con respecto a su privacidad: “Hay partes de mi vida, que lo acepto, van a ser públicas. Pero no puedo no ser una persona, y no amar a la persona que amo”. Y destacó: “Sin embargo, tengo el control sobre qué elijo compartir. Todo se trata de proteger la paz y dejar que las cosas sean tuyas, pero sin tener miedo de existir. No podés esconderte, y eso no es divertido. Pero ahora estoy ordenando eso más que nunca”.

LEA MÁS: Tom Holland revela la curiosa habilidad con la que conquistó a Zendaya

En otro tramo de la entrevista, la protagonista de Spider-Man habló sobre su popularidad, y cómo la afecta cuando se busca tener una mayor intimidad: “Antes, podía ir a un lugar, entrar y salir. Pero en Boston, terminé volviendo a mi casa porque todo me desbordaba. A veces todos quieren ir a un bar o salir, y yo siento que me gustaría eso, pero que voy a terminar arruinándole la noche a mis amigos. Porque ya no será divertido cuando yo esté allí”.

Zendaya y Holland hicieron su relación oficial en julio del 2021 (La Nación de Argentina / WireImage)

Afligida ante situaciones de esa naturaleza, en la que personas desconocidas buscan fotografiarla o acercarse a ella, Zendaya contó que una vez le robaron una instantánea en un momento en el que durante una compra en un local comercial, ella se puso nerviosa cuando tuvo un problema con la tarjeta de crédito.

En ese sentido, la intérprete de Euphoria reveló otra anécdota: “Tuve la idea de pensar que podía pasear por Venecia con mi perro, pero no. Resulta que tuve que recoger su caca, y yo lo único que pensaba era que por favor nadie me sacara una foto en ese instante. Y después resulta que sí apareció una foto, pero cuando ya tenía la bolsita en mi mano. Por suerte tuvieron piedad de no mostrar el momento en el que llenaba esa bolsita”.

Su relación con Tom Holland Copiado!

Zendaya y Holland hicieron su relación oficial en julio del 2021, luego de un largo tiempo de rumores que los vinculaban. Desde ese momento, es una de las parejas más populares de Hollywood. En una reciente entrevista, el actor confesó que sus conocimientos en la carpintería, un oficio que aprendió en su tiempo libre, fueron claves en su acercamiento a Zendaya.

Según explicó el intérprete, varios miembros de su familia desarrollaron ese oficio. “La carpintería es algo que disfruto mucho. Realmente la amo. De hecho yo fabriqué la mesa de cocina de mi mamá, y también su mesa de oficina. Construí todos los placares de mi cuarto e hice una pajarera con mi abuelo”, señaló.

El protagonista de Uncharted explicó por qué aprendió este oficio y el rol que tuvo su madre en esa decisión. “No dejaba de audicionar, audicionar y audicionar, y ya estaba un poco agotado de esa rutina. Pensaba, y esto lo digo siendo brutalmente honesto, que había terminado de hacer una película de Ron Howard, y sentía que estaba en la cima. Pensaba que ya no tenía por qué seguir yendo a castings, pero era más bien todo lo contrario. Entonces había entrado en esa rutina de seguir presentándome para otros proyectos, y aunque estaba seguro que iba a quedarme con el papel, nunca conseguía nada. Eso era un verdadero golpe”.

Tom Holland tomó un curso de seis semanas para ser carpintero. (La Nación de Argentina)

Frente a ese panorama en el que no parecían surgir nuevos proyectos, Holland reveló: “Mi mamá me dijo que como no estaba consiguiendo trabajo, tenía que armar un plan B. Entonces me anotó en una escuela de carpintería, para hacer un curso de seis semanas. Y me mandó a ser carpintero”.

Pero esos conocimientos fueron clave no tanto para dedicarse a ese rubro, sino también para conquistar a Zendaya. “Una vez arreglé la puerta de mi novia, en una etapa muy temprana de la pareja”, contó Holland. “Estaba de visita en su casa, y su puerta estaba rota. Entonces le dije que iba a arreglársela, y después resultó que nos enamoramos”. De esa forma, y gracias a sus conocimientos en carpintería, Holland pudo conquistar a la joven actriz.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.