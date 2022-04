Grammy 2022: Jon Batiste conquistó la noche más poderosa de la música

Jon Batiste fue el gran ganador de los Grammy 2022. En la gran celebración musical, el cantante de Luisiana se llevó cinco galardones -incluyendo el gramófono por mejor álbum del año (We Are)-, en una emotiva gala que tuvo lugar en Las Vegas, este domingo 3 de abril.

Batiste ganó las categorías de Mejor interpretación de canción con raíces estadounidenses, Mejor canción de raíces estadounidenses, Mejor video musical y, además, empató con Carlos Rafael Rivera en la rama de Mejor banda sonora para medios visuales. Adicionalmente su canción Freedom -en la categoría de videos musicales- venció a otros competidores que se miraban favoritos, incluidos Olivia Rodrigo, Lil Nas X y Billie Eilish.

El tema Freedom es un llamado al respeto e inclusión para la población afroamericana y diversa, según sus propias palabras.

Jon Batiste se llevó el botín en los premios Grammy de este año. Foto: AFP

“Estoy muy agradecido por los dones que Dios me ha dado y la capacidad de compartir eso por amor a la humanidad”, dijo Batiste.

“Solo queríamos que todos nos vieran. Cualquier depresión, atadura u oscuridad que haya sobre tu vida se elimina por completo con solo el amor y la alegría”, agregó el artista.

Batiste llegó a los Grammy como el principal nominado con 11 categorías. Era el favorito, por lo que su enorme triunfo no fue una sorpresa.

Otros ganadores

Silk Sonic -banda encabezada por Anderson Paak. y Bruno Mars- ganó Mejor grabación del año gracias a Leave the Door Open. “En este momento estamos tratando de ser humildes. No podemos creer que esto esté pasando”, bromeó el cantante Anderson Paak al recibir el premio.

Juanes se mantiene vigente y se llevó a casa un gramófono. Foto: AFP

Foo Fighters ganó tres premios, pero no estuvieron presentes para recoger sus trofeos tras la reciente muerte de su baterista Taylor Hawkins. De hecho, la ceremonia rindió homenaje al baterista y la cantante Billie Eilish llevaba una foto suya en su camiseta.

Otra categoría destacada fue Mejor dúo performativo, que fue ganado por Doja Cat y SZA por su poderosa canción Kiss Me More. “Es de no creer”, expresó Doja Cat, quien venía saliendo del servicio sanitario cuando escuchó su nombre ganar.

Oscar Marin ha ganado un nuevo Grammy. Foto: Archivo

Además, Olivia Rodrigo ganó como Mejor artista nueva y por Mejor performance en solitario por Drivers License.

En el apartado latino Juanes -con su álbum Origen-, y Bad Bunny -con El último tour del mundo-, ganaron las categorías de Mejor álbum latino rock y Mejor álbum urbano, respectivamente.

Finalmente, para Costa Rica hubo una gran alegría, pues Óscar Marín, productor del disco Salswing! de Rubén Blades, obtuvo su tercer Grammy anglosajón en la categoría de mejor álbum salsa.