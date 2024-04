Directora de Miss Universe Costa Rica: ‘Si Lisbeth Valverde quiere coronar a la reina, tiene la puerta abierta’

La actual Miss Universo, Sheynnis Palacios, visitará nuevamente Costa Rica con el propósito de coronar a la ganadora del Miss Universe Costa Rica 2024.

De acuerdo con la directora del certamen, Yessenia Ramírez, al ser la primera vez que Canal ¡Opa! organiza el concurso, no tenían a otra reina que cumpliera con esta misión y, por ello, optaron por invitar a la nicaragüense.

Hasta el año anterior, Teletica era la empresa dueña de la franquicia de Miss Universo en Costa Rica, y, por ende, la que organizaba el certamen de belleza. Su última reina fue Lisbeth Valverde, quien en noviembre del 2023 representó al país en el Miss Universo, que se llevó a cabo en El Salvador.

Lisbeth Valverde fue Miss Costa Rica 2023 y representó al país en el Miss Universo que se llevó a cabo en noviembre del 2023, en El Salvador. (JOHN DURAN)

“Sheynnis va a estar en la noche final coronando a la reina, sabiéndose de que esta es una decisión que se toma porque Lisbeth no va a poder estar presente y teníamos que buscar otra alternativa. Creemos que esta es una forma de hacer algo diferente y que sea ameno y bonito para la gente”, detalló Ramírez.

La directora del certamen fue enfática en que tomaron esta decisión pues asumieron que Valverde no entregará la corona, puesto que no han recibido comunicación ni de ella, ni de sus representantes.

No obstante, Ramírez asegura que entiende y respeta la decisión.

“Directamente, no hemos hablado con ella, ni con la televisora, no ha habido ningún cercamiento, Pero sí hemos manifestado que no es ni siquiera que está invitada, es que a ella le correspondía, y es un derecho que tiene. Siempre ha tenido la puerta abierta”, destaca la directora del certamen.

Ramírez fue enfática en que se inclinaron por Sheynnis, pues ya era momento “de tomar decisiones” y no “hemos tenido respuesta” de parte de los dueños anteriores de la franquicia.

“Tomamos la decisión de que Sheynnis coronara a la reina. Ahora bien, si a última instancia ella (Lisbeth) o sus representantes se acercan a decir que ella quiere coronar a la ganadora del certamen, va a tener la puerta completamente abierta hasta el último día; nosotros haríamos el cambio con Sheynnis porque ese derecho nadie se lo va a quitar nunca”, asegura Ramírez.

Si eso pasara, la actual Miss Universo solamente sería una invitada especial a la final.

La próxima visita de Sheynnis Palacios para coronar a la Miss Universe Costa Rica sería la segunda al país. (Rafael Pacheco Granados)

Mientras tanto, el certamen de Miss Universe Costa Rica continúa en la búsqueda de su embajadora para este 2024. En los últimos días, se realizó la etapa de casting, en la que 64 aspirantes no solo modelaron y posaron para las cámaras, sino que mostraron su personalidad y carisma.

De este filtro se seleccionarán 50 mujeres, quienes se someterán al veredicto del público por medio de una votación. Las 20 aspirantes con mayor cantidad de votos formarán parte de un reality show, que se extenderá del 24 de junio al 26 de julio.

El reality show se trasmitirá de lunes a viernes, a las 9 p. m., y todas las semanas una de las candidatas deberá dejar la competencia. De allí saldrán las 15 finalistas.