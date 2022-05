De Bill Murray a Fred Savage: ‘los caídos’ por sus ‘conductas inapropiadas’

En la era del #MeToo y las denuncias por abuso y acoso sexual en Hollywood, los más recientes señalamientos de conductas inapropiadas a varios actores han llamado la atención en medios internacionales. Desde Bill Murray, pasando por Frank Langella, Cuba Gooding Jr, Chris Noth y Ezra Miller, esta es una recopilación de los problemas en los que se han metido estos famosos por sus comportamientos inadecuados.

Fred Savage: Este lunes 9 de mayo trascendió que el actor, director y productor Fred Savage fue despedido como director del proyecto Esos años maravillosos, el remake de la serie Los años maravillosos que llevó al estrellato a Savage cuando apenas era un niño.

Fred Savage alcanzó la fama muy pequeño gracias a 'Los años maravillosos', hoy está señalado por conducta inapropiada. (El Universal/El Comercio)

[ Fred Savage fue despedido del ‘remake’ de ‘Los años maravillosos’ por ‘conducta inapropiada’ ]

La productora 20th Television no especificó a qué tipo de situaciones se refieren con “conductas inapropiadas”, pero explicó que hubo una queja y que de inmediato se inició una investigación que concluyó en el despido de Savage. Al momento de su despido, había dirigido ocho episodios del programa.

Según medios internacionales esta no es la primera vez que se señala al artista de 45 años por situaciones semejantes. En 1993, una vestuarista había dicho que el intérprete y productor la tocó sin su consentimiento y, en el 2018, otra especialista en vestuario demandó al intérprete por acoso de género y agresión.

Bill Murray: El veterano actor se vio envuelto en un escándalo luego de que las grabaciones del filme Being Mortal se suspendieran para investigar denuncias en su contra por “comportamiento indadecuado”.

Bill Murray, de 71 años, es una de las figuras más representativas de la comedia en el cine. (DAMIEN MEYER)

Días después de la pausa fílmica se dio a conocer que las acciones del actor fueron toqueteos inapropiados y no solicitados a mujeres compañeras del set de filmación. “Puso un brazo alrededor de una mujer, le tocó el cabello, le tiró de la cola de caballo, pero siempre de una manera cómica. Es una línea muy fina y todos aman a Bill, pero aunque su conducta no es ilegal, algunas mujeres se sintieron incómodas y él cruzó la línea”, explicó una fuente cercana de la producción al sitio digital Page Six.

Otra fuente comentó: “(Bill) ama a las mujeres y le encanta coquetear. Disfruta de la poesía y el romance, siempre está coqueteando, pero siempre está expresado en comedia. No está claro si cruzó la línea”.

En el año 2000 Murray protagonizó otro escándalo, ya que había insultado fuertemente a la actriz Lucy Liu durante la grabación de la primera película de Los Ángeles de Charlie.

[ Bill Murray habría ‘toqueteado’ mujeres en el set de ‘Being Mortal’ ]

Frank Langella: El actor, de 84 años, era uno de los protagonistas de la serie La caída de la casa Usher, de Netflix, pero luego fue sustituido por Bruce Greenwood. El motivo del cambio fue el siguiente: la productora prescindió de sus servicios tras una investigación para esclarecer denuncias de “conductas inapropiadas” en el set por parte del intérprete.

De acuerdo con ABC, Langella estuvo involucrado en una “conducta inaceptable en el estudio” y por eso se buscó un reemplazo para su personaje pese a que la producción estaba muy avanzada.

Oficialmente no se ha oficializado qué tipo de situación fue la que aconteció, pero los rumores indican que el actor dirigió comentarios cuestionables a una compañera de reparto. Otra versión, es que la incomodidad se dio después de grabar una escena amorosa, en la que Langella habría tocado la pierna de su coprotagonista. El actor, en una columna que escribió para Deadline, negó las acusaciones y dijo que había sido cancelado como artista.

Frank Langella ha ganado tres veces el premio Tony. (Instagram)

Cuba Gooding Jr.: A mediados de abril del 2022, el actor se declaró culpable de una acusación de “conducta inapropiada” que había en su contra. Una mujer lo demandó por haberla tocado a la fuerza en la azotea de un bar en Nueva York, en el 2018.

“Gooding admitió haber besado a la mujer, una camarera del club, en los labios y sin consentimiento. También admitió otros dos incidentes de contacto no consentido en octubre de 2018 y junio de 2019″, detalló CNN.

“Me disculpo por haber hecho que alguien se sintiera tocado de manera inapropiada”, dijo Cuba Gooding en la sala del tribunal, según medios internacionales. Al aceptar la culpabilidad, el actor recibirá una terapia de modificación de comportamiento y alcohol.

El actor Cuba Gooding Jr. se entregó a las autoridades cuando fue acusado de acoso sexual. (Mark Lennihan/AP)

Chris Noth: Cuando la serie And Just Like That, secuela de Sex and The City estaba en su apogeo en diciembre del 2021, el actor Chris Noth fue señalado por comportamientos inadecuados por parte de dos mujeres que mantuvieron su identidad en el anonimato.

Al medio The Hollywood Reporter, ellas contaron por separado que habían sido acosadas sexualmente por Noth en los años 2004 y 2015. Una de ellas alegó que Noth la violó en su apartamento de West Hollywood, la otra afirmó que el actor la agredió sexualmente en Nueva York cuando tenía 18 años.

“Las acusaciones en mi contra, hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados”, dijo el artista de 67 años.

Días después de los señalamientos, las estrellas de la serie Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, manifestaron su apoyo a las presuntas víctimas.

Chris Noth interpretó a Mr. Big en 'Sex and the City', junto a Sarah Jessica Parker en el papel de Carrie Bradshaw. (Instagram)

Ezra Miller: A finales de marzo, el intérprete de Flash fue arrestado en Hawái por alteración del orden público y acoso. Los hechos se dieron en un bar, cuando un domingo por la noche el intérprete le arrebató el micrófono a una mujer de 23 años que cantaba en un karaoke. Posteriormente, el actor se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos.

Días después, el actor volvió a ser detenido por agresión luego de que se negó a salir de una propiedad privada y lanzó una silla con la cual golpeó a una mujer de 26 años.

En el 2020, además, se publicaron fotografías del actor estrangulando a una mujer en un bar de Islandia. Esta situación, según algunos testigos, provocó un grave altercado que terminó con Miller siendo retirado del local.

Ezra Miller encarnó a Flash en 'La Liga de la Justicia'. (Clay Enos)

Jerry Lewis: En febrero de este 2022 trascendió que el artista, que falleció a los 91 años, fue acusado en el 2007 por varias mujeres de haberlas acosado sexualmente en la década de los años 60.

Karen Sharpe, Renée Taylor y Hope Holiday afirmaron, según Los Ángeles Times, que se cruzaron con el cómico cuando rondaba los 30 años.

Sharpe dijo que Lewis la agarrró, la acarició y le desabrochó los pantalones. Holiday, por su parte, narró que en 1961 Lewis la encerró en un vestidor y empezó a hablar con ella sobre su apariencia, su cuerpo y sexo; después se bajó el pantalón y comenzó a masturbarse.

El supuesto acoso y abuso sexual perpetrados por Jerry Lewis, habrían sucedido en la década de los años 60. (Brad Barket)

Drake Bell: El año pasado, la exestrella del programa Dake & Josh Bell fue acusado en Ohio por el delito grave de intentar poner en peligro a un menor de edad y de un cargo menor por distribuir material nocivo para jóvenes. Durante el juicio en su contra él aceptó los cargos.

Los hechos por los que se acusó a Bell se remontan a diciembre del 2017, cuando la supuesta víctima tenía 15 años. Esta persona y Bell se habían reunido antes de un concierto en Ohio y durante los meses previos a la presentación el intérprete había tenido conversaciones inapropiadas con esta persona.