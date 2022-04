Bill Murray habría ‘toqueteado’ mujeres en el set de ‘Being Mortal’

La semana anterior el veterano actor Bill Murray se vio envuelto en un escándalo, luego de que las grabaciones del filme Being Mortal en el que comparte créditos con Seth Rogen y Aziz Ansari se suspendieran para investigar denuncias contra el artista por “conductas inapropiadas”.

Ahora, de acuerdo con medios internacionales como Page Six, se reveló que las acciones del actor fueron toqueteos inapropiados y no solicitados a mujeres compañeras del set de filmación.

Bill Murray, de 71 años, es una de las figuras más representativas de la comedia en el cine. (DAMIEN MEYER)

[ Bill Murray bajo investigación por ‘comportamiento inapropiado’ durante filmación ]

“Puso un brazo alrededor de una mujer, le tocó el cabello, le tiró de la cola de caballo, pero siempre de una manera cómica. Es una línea muy fina y todos aman a Bill, pero aunque su conducta no es ilegal, algunas mujeres se sintieron incómodas y él cruzó la línea”, explicó una fuente cercana de la producción al sitio digital de Page Six.

Otra fuente comentó: “(Bill) ama a las mujeres y le encanta coquetear. Disfruta de la poesía y el romance, siempre está coqueteando, pero siempre está expresado en comedia. No está claro si cruzó la línea”.

La semana pasada, la revista Variety informó que el estudio envió una carta al elenco de Being Mortal donde se les explicaba que la filmación había sido suspendida debido a una queja no especificada.

“A fines de la semana pasada nos enteramos de una queja e inmediatamente la investigamos”, decía la nota.

El filme Being Mortal se basa en el libro de no ficción de Atul Gawande: Being Mortal: Medicine And What Matters In The End.

Gawande, cirujano en ejercicio, toca en su libro temas como el envejecimiento, la ansiedad de los pacientes con respecto a la muerte y la tendencia de los médicos a recurrir a falsas esperanzas. A través de reflexiones e historias personales, el libro da una mirada a las limitaciones y fallas de la medicina moderna en los momentos póstumos de la vida.

.