Danna Paola enfrenta enfermedad pulmonar: ¿Se cancela su gira “Danna Live”?

Danna Paola, una de las artistas mexicanas más influyentes del momento, se encuentra en una situación delicada de salud que ha alarmado a sus seguidores.

Danna Paola compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde se le ve en una cama y conectada a una mascarilla de oxígeno.

La cantante y actriz compartió una fotografía en sus redes sociales el 24 de febrero en la que aparece recostada en la cama y conectada a una mascarilla de oxígeno. Explicó que padece una enfermedad pulmonar que la obligó a detener su gira Danna Live y su carrera para concentrarse en su recuperación.

“El universo me dijo: ‘¡Deténgase ya!’ Y me paró con freno de mano. Tengo influenza y bronquitis”, escribió Danna junto a la imagen. Aunque no reveló cómo contrajo la enfermedad, sí mencionó que experimentó malestar, especialmente con episodios de tos que le causaron fuertes dolores en el pecho.

A pesar de su padecimiento, Danna destacó que esta experiencia le ha permitido revalorar la importancia de la salud en la vida. Además del apoyo de su familia y sus seguidores, la ilusión por los proyectos futuros la mantiene motivada para superar esta situación.

Por otro lado, aún no se ha confirmado si algunos de sus proyectos tendrán que ser cancelados, ya que se desconoce el tiempo necesario para su recuperación.

Las reacciones de sus más de 34 millones de seguidores no se hicieron esperar, inundando la publicación con cientos de mensajes de apoyo y cariño. “Eres indestructible y lo sabes, chiquita”, “Muchas bendiciones y pronta recuperación para romperla con la nueva música”, “Lo más importante eres tú, lo mejor está por venir y tus dreamers estamos pa’ ti siempre”, “Llénate de energía positiva, pronto te recuperarás”, “Te amamos, Dannita”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Además del aliento de sus fans, varias personalidades del espectáculo también le dedicaron palabras de ánimo, como Consuelo Duval, quien escribió: “Vas a estar bien, muñeca mía”.

Danna Paola expresó a sus fans a través de sus redes sociales que padece una delicada enfermedad pulmonar.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.