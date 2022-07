Danna Paola vuelve a ser criticada por su cuerpo: ahora dicen que se ve ‘muy delgada’

Danna Paola fue una de las invitadas a los Premios Juventud, efectuados el 21 de julio en Puerto Rico. Ahí, la mexicana cantó frente a sus colegas y compartió con sus seguidores en redes sociales momentos de la noche, sin embargo, nuevamente la cantante de 27 años dio de qué hablar por su aspecto físico.

No es la primera vez que Danna desata críticas por su peso, ya en el pasado eran constantes los ataques por “sus kilos de más”. Ahora los comentarios están dirigidos a su “extrema delgadez”, incluso, algunos usuarios le cuestionan si se encuentra bien o si tiene algún problema, pues “es preocupante” cómo se ve de “flaquita”, dicen algunos.

Esta imagen compartida por Danna Paola en su Instagram generó gran cantidad de comentarios en torno a su apariencia física. La mexicana es actualmente seguida por 39 millones de personas en esa red social. Foto: Instagram

Las fotos Copiado!

El atuendo amarillo y transparente que lució en la gala la intérprete de Pablo generó comentarios en las redes desde la noche del evento, cuando Danna posteó una serie de fotos en las que más que comentar el llamativo look con guantes negros, los mensajes giraron en torno a su cuerpo.

[ Danna Paola revela que exnovio se enamoró de otro hombre ]

“Tanto la molestaron de que era rellenita que ahora está así de flaca, no es justo”. “Danna no es por criticar pero estás muy flaca”. “Qué esta pasando, Danna estas demasiado delgada”. “Quiero a la Danna Paola del 2019″. “Se le ven sus huesos”. “Eras muy bonita más llenita”. “Sus huesitos, esa no es Danna”, se lee entre los comentarios.

El año anterior, durante una entrevista con Yordi Rosado, la artista, recordada por sus actuaciones en telenovelas mexicanas y mundialmente reconocida por su papel de Lucrecia, en Élite, de Netflix, confió que las personas hablaron tanto de su cuerpo que le crearon una inseguridad que ella no tenía.

En los últimos tiempos se empezó a implementar el término body shaming, que hace alusión a la humillación corporal que hacen otras personas de cuerpos ajenos.