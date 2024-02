Dakota Johnson revela por qué no tiene intención de ver la película ‘Madame Web’ que protagoniza

Dakota Johnson, destacada figura del momento, emergió como la nueva superheroína en el universo Marvel con su papel en la película Madame Web.

Dakota Johnson interpreta a una heroína del universo Marvel en la nueva película 'Madame Web'.

Reconocida por su interpretación como Anastasia Steele en Cincuenta sombras de Grey, la actriz captó la atención durante su actual gira promocional, no solo por su estilo distintivo, sino también por su sorprendente admisión de aún no vio su más reciente trabajo.

“Realmente aún no vi la película”, expresó Johnson durante una entrevista con Magic FM. Sin titubear ante su confesión, amplió su sinceridad al afirmar: “Probablemente no la veré, quizás algún día...”, provocando risas entre los presentes.

Al ser cuestionada sobre los motivos de esta decisión llamativa, la actriz explicó que este comportamiento no es exclusivo de Madame Web, sino que es una manera de evitar una crisis existencial y que al no ver sus películas es como cuidarse a ella misma.

La postura de la estrella de Hollywood intrigó a la periodista del programa, quien indagó más. “¿Buscas tu propio nombre en Google?”, preguntó. La respuesta de Johnson fue tajante: “¡No! Dios no. Oh, Dios mío, no”.

No es la única celebridad que sigue esta estrategia para mantener su equilibrio dentro de la industria. Según revelaron en entrevistas con la prensa, figuras como Meryl Streep, Adam Driver, Jesse Eisenberg, Joaquin Phoenix, Jared Leto, Reese Witherspoon, Javier Bardem, Tom Hanks, Julianne Moore, Johnny Depp, Emma Stone y Nicole Kidman también evitan ver el resultado final de sus trabajos en la gran pantalla.

La actriz se une así a la lista de mujeres que ganaron relevancia en el universo de los cómics con su papel en Madame Web, dirigida por S. J. Clarkson y estrenada el 14 de febrero. En la película, Johnson interpreta a Cassandra Web, una paramédica residente en Manhattan, Nueva York, que descubre gradualmente habilidades extraordinarias y enfrenta a Ezekiel Sims, un villano con poderes similares a los de Spiderman.

El elenco de esta producción incluye a Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts, Adam Scott, Celeste O’Connor, Tahar Rahim, Jill Hennessy, Mike Epps, Zosia Mamet y Rena Maliszewski, entre otros.

El proceso de filmación no fue sencillo para Johnson, quien admitió en diversas entrevistas que enfrentó dificultades al rodar frente a una pantalla azul las escenas de acción, ya que no estaba acostumbrada a ese tipo de trabajo que luego se complementa con efectos digitales. También confesó que inicialmente no comprendió el guion cuando lo recibió.

La película en la que Dakota Johnson interpreta un papel ya está disponible en cines, luego de su estreno el 14 de febrero.

