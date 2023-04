Cristian Castro se vuelve tendencia por curiosa presentación en Argentina

Cristian Castro lleva varios meses en los que llama más la atención por sus indumentarias y cambios de color de cabello, que por su talentosa voz y su carrera como cantante. Ejemplo de esto fue su más reciente participación como colaborador del espectáculo Hotel Miranda!, llevado a cabo el sábado, 22 de abril, en el Teatro Gran Rex, en Buenos Aires, Argentina.

Acompañado en tarima por el dúo de cantantes Ale Sergi y Juliana Gattas, que forman junto el grupo de electropop, Miranda!, el mexicano apareció en tarima vestido con un apretado chandal azul y unos ceñidos leggins cortos del mismo color.

Durante el tema Prisionero, Castro no solo bailó y disfrutó la presentación, sino que se atrevió a quitarse la parte de arriba de su indumentaria, dejando ver su torso y su barriga. Las redes sociales se incendiaron ayer al darse a conocer varios vídeos del momento, no solo por la indumentaria, si no por sus movimientos en tarima.

A principios de agosto del año pasado, Castro también causó furor en las redes sociales, luego de que publicara fotos y vídeos donde aparecía con el cabello pintado de morado y luego de amarillo, además de lucir unos trajes multicolores.

Esto provocó mofas, burlas y críticas hacia el popular artista de parte de muchos usuarios de Facebook e Instagram. En ese momento se supo que el intérprete de Nunca voy a olvidarte y Por amarte así participó como jurado del reality argentino, Canta conmigo ahora, trasmitido por el canal eltrece, de Buenos Aires.

