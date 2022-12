Cristian Castro sorprende con nuevo look: ¿se trata de un filtro o cirugía?

Últimamente, el cantante mexicano Cristian Castro suele ser más noticia por sus cambios de apariencia que por su música. Este 30 de diciembre sorprendió a través de sus redes sociales con un nuevo look.

En la foto, el cantante de pop aparece con una nariz más refinada, un mentón más pronunciado, sin arrugas y con unos voluptuosos labios. En la descripción de la foto se lee: “Días de familia, amigos y descanso. ¡El mejor abrazo en esta época tan linda!”.

Cristian Castro de niño se alejó de ‘El Loco’ Valdés por miedo a que no lo quisiera

Cristian Castro se vio muy cambiado con su actualización de look. Foto: IG

Rápidamente, los internautas empezaron a preguntarle en la caja de comentarios si su cambio de apariencia se debía a un filtro de Instagram o si más bien se había realizado una cirugía plástica en su rostro.

El cantante no se refirió al respecto y más bien, al ver que algunas personas se burlaban de su apariencia, cerró la caja de comentarios.

Esta no es la primera vez que el cantante, reconocido por la balada Azul, realiza un cambio radical en su apariencia pues previamente ha tenido grandes cambios de color de cabello, desde el azul hasta el blanco platinado.

Estos son otros looks que ha tenido Castro en los últimos años. Foto: TW

Según contó su madre Verónica Castro al programa Ventaneando, a su hijo no le molestan las críticas.

“Me dice ‘mamá, me estoy divirtiendo. Me estoy riendo de mí mismo y veo que la gente se está divirtiendo conmigo. ‘Me gusta divertir a la gente y estoy contento. Y me estoy riendo de estupideces que nunca me reí. Si me pinto el pelo, ¿a quién le hago daño?... Si me estoy riendo, me estoy divirtiendo y divierto a la gente, no hago daño a nadie’”, contó la diva mexicana.