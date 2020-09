”De chico lamentablemente te da miedo, no alcanzas a ver el agradecimiento que debes de tener y pues eso me sucedió en esos primeros años, después cuando fui adolescente y luego cuando fui más joven (sic) pues también le tenía cierto miedo, la verdad tuve miedo, de que no estuvo ahí, no sabía si me quería, si no me quería mucho, si realmente quiso que viniera a este mundo o no, no sabía bien qué posición tomar de parte de él, no tenía mucha referencia de sus sentimientos hacia mí”, comentó el cantante durante una conferencia de prensa.