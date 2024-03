Cristian Castro inicia un nuevo romance luego de una reciente y polémica separación

El cantante mexicano Cristian Castro se encuentra en una nueva relación amorosa luego de una reciente ruptura amorosa y polémica que comenzó el 13 enero.

Cristian Castro presentó a su exnovia, la empresaria argentina Mariela Sánchez, el 13 de enero a través de sus redes sociales.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el intérprete compartió la noticia del inicio de su romance con su exnovia argentina, Mariela Sánchez, mediante una fotografía.

A pesar de que Cristian y la empresaria decidieron armar las valijas e ir juntos a México, donde la cordobesa conoció a Verónica Castro, su suegra, todo terminó en escándalo y separación.

Sin embargo, en las últimas horas no solo se conoció que el artista ya está de pareja con otra mujer, sino también detalles estremecedores sobre su última relación.

El periodista Rodrigo Lussich, del programa argentino Socios del espectáculo, afirmó que recibió información de un compañero y biógrafo de la familia Castro que decía que aparentemente Cristian utilizó a su exnovia para no viajar solo a México desde Argentina.

Asimismo, agregó que todo fue planeado por el artista para no ser cuestionado por asuntos personales por la prensa en su llegada a suelo azteca.

Como si eso fuera poco, el biógrafo reveló en la información que el intérprete ya está nuevamente en pareja en Los Ángeles, California, Estados Unidos, con la mujer por la cual dejó a Mariela. Además, mencionó algunos datos de la mujer que le robó el corazón al cantante: “Se conocen desde el 2020. Ella se llama Miriam”.

Después del revuelo que se generó con la última información, la mujer decidió poner sus redes en modo privado, por lo que solo se puede leer la descripción de su perfil en Instagram, donde se define como “abogada, sagitario y resiliente”.

Recientemente, Mariela habló con el programa argentino Intrusos y fue contundente que no hay opción de reconciliación y dio indicios de qué fue lo que causó la pelea por la que decidió armar sus valijas y volver a Argentina.

“No hay chances de volver. No va a pasar que me venga a buscar. Estoy segura. Yo nunca tuve nada malo de él. Sí, tuvimos una discusión fuerte al final, en la que él vio algo que no era y yo no lo pude sostener”, aseguró, dando a entender que se puso celoso por una foto que ella tenía con un amigo, al cual considera un hermano.

