Cristian Castro le hace fuerte reclamo a Luis Miguel: ‘Me hace quedar muy mal’

Recientemente, el reconocido cantante y actor mexicano Cristian Castro dirigió una contundente crítica hacia su compatriota y colega Luis Miguel.

Cristian Castro formuló un fuerte reclamo dirigido a su colega Luis Miguel durante su participación en un programa argentino.

La incógnita persiste: ¿son amigos o rivales? Esta interrogante mantiene al público en vilo, siendo estos dos de los más destacados intérpretes de la balada mexicana, informa El Universal.

En diversas ocasiones, Luis Miguel dejó entrever que no mantiene una estrecha relación con el hijo de Verónica Castro. Por su parte, Cristian Castro asegura que no existen tensiones entre ellos y, anteriormente, incluso reveló ser un ferviente admirador del llamado “Sol de México”.

La polémica entre ambos artistas se gestó hace varios años, cuando compitieron por el afecto de la actriz estadounidense Daisy Fuentes, quien abandonó a Castro para refugiarse en los brazos de Micky.

Sin embargo, según la bioserie de Netflix del intérprete de La incondicional, Luis Miguel: la serie, la rivalidad se remonta a la década de los 90, cuando Castro hizo su debut musical, convirtiéndose en competencia directa del ya legendario cantante.

Aunque Castro fue retratado en la segunda temporada de la serie que se estrenó en 2021, no fue hasta ahora que el conocido “Gallito feliz”, apodado así por una de sus canciones más reconocidas, rompió el silencio y expresó su descontento con un episodio.

Durante una entrevista en el programa argentino Intrusos, el intérprete de No podrás se mostró sorprendido por la situación, especialmente porque esperaba que Luis Miguel lo contactara para informarle, algo que nunca ocurrió. “Saca un capítulo entero y me hace quedar como un envidioso. Me hace quedar muy mal”, expresó.

A este desencuentro se sumó la desconsideración que experimentó durante uno de los conciertos de Luis Miguel en Buenos Aires en 2023, ya que, a pesar de estar en primera fila, el cantante no se acercó a saludarlo. Sin embargo, ninguna de estas circunstancias hizo que Cristian pierda la esperanza de encontrarse con “El Sol”; de hecho, le envió un mensaje.

“Lo único que le aconsejo a Luis es que se acerque a los compañeros porque lo queremos, lo necesitamos. Veo en los reguetoneros cómo se juntan y hacen mucho equipo. Los baladistas debemos unirnos y él, como capitán, tendría que estar más pendiente de sus compañeros. Yo quiero estar con mis compañeros, la verdad es que me gustaría que hiciéramos más fuerza”, afirmó Castro.

“La verdad es que me preocupa, no me enoja, porque necesita el lazo conmigo, yo lo necesito con él, porque somos colegas. Aunque yo sea menor, debemos tener fraternidad”, agregó.

Finalmente, confesó que uno de sus grandes anhelos, como fan y artista, es compartir el estudio y el escenario con el renombrado cantante, destacando “la dulzura que habita en él. Ya tiene el mundo a sus pies, ¿por qué no ser dulce con quienes lo queremos tanto?”.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.