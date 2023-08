Coco Roper revela que sus riñones no están bien

A través de sus redes sociales, Nicole ‘Coco’ Roper compartió que actualmente está enfrentando complicaciones de salud relacionadas con sus riñones.

En una de sus historias en Instagram, la influencer mencionó de manera breve sus dificultades renales, sin entrar en detalles específicos sobre un diagnóstico concreto.

“Hola a todos, espero que estén teniendo un super lindo día (en referencia al martes 22 de agosto). Yo estoy con full de reuniones y conectada a fluidos, porque los riñones como que no están muy bien”, comentó Coco.

A pesar de las preocupaciones que puedan surgir en torno a sus problemas renales, Coco prosigue su historia con una sonrisa alentadora y su reconocida resiliencia.

“Pero, no importa, vamos a ser pacientes. Me voy a sentar y les aviso como me va más tarde”, concluyó la influencer en su historia.

Coco Roper revela que no se encuentra bien de sus riñones

En los últimos días, la hija de la destacada presentadora Lynda Díaz realizó una transmisión en vivo en la que compartió el inicio de su padecimiento renal. Durante la transmisión en vivo, se le pudo ver visiblemente cansada y con la mirada algo abatida.

“No tengo muy buenas noticias”, mencionó mientras dirigía la cámara de su celular hacia la zona de su pelvis, revelando una bolsa a la que estaba conectada, “riñón lleno de sangre”.

En ese momento, señaló que el riñón afectado era el izquierdo, mientras que el órgano del lado derecho se encontraba en condiciones adecuadas.

“La bolsa del lado derecho es la normal”, indicó mientras señalaba, “pero la del costado izquierdo es la preocupante”.

En medio de su relato, expresó su constante preocupación ante estas circunstancias: “Siempre es algo, ¡qué estrés! Me tomé mis pastillas... no hay mucho que pueda hacer. Voy a vaciarme las bolsas para saber exactamente cuánto está sangrando, en cuánto tiempo, porque es lo más importante”.

Esta transmisión en vivo permitió a sus seguidores tener un vistazo a los desafíos que está enfrentando en relación a su salud renal, mostrando su franqueza y valentía al abordar este tema.

LEA MÁS: Coco Roper fue hospitalizada: ‘Los doctores creen que la bacteria está en mi sangre’

“No pierda la fe, seguimos orando por usted”, “Qué pruebas más duras… eres una guerrera. Seguimos orando”, “¡Confiemos en Dios! ¡Todo saldrá bien! ¡Un abrazo campeona!”, “Adelante Coco ni un paso atrás, vas a salir bien con la ayuda de Dios”, fueron algunos de los comentarios de apoyo de sus seguidores.

El 8 de julio de este año, Coco fue hospitalizada debido a la manifestación de fiebres elevadas y un intenso dolor en su cuerpo.

En una entrevista con La Nación durante el mismo mes, Coco compartió que los médicos identificaron tanto una infección en su torrente sanguíneo como en su vejiga. Estas condiciones de salud las trató en su domicilio mediante la administración de antibióticos.

La situación de salud de Coco ha sido continua y delicada. Todo comenzó con el diagnóstico de un cáncer cervical agresivo. Aunque logró superar esta enfermedad, posteriormente se vio afectada por una sobreirradiación que tuvo repercusiones en varios de sus órganos. Esta serie de acontecimientos la han llevado a enfrentar graves secuelas que impactan su bienestar.