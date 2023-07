Coco Roper comparte buenas noticias

Nicole Coco Roper recibió buenas noticias este martes 11 de julio. La joven, quien ha ganado reconocimiento gracias a su testimonio de lucha y fe, está hospitalizada desde el sábado 8, luego de que se le bloqueara la nefrostomía y presentara fiebre y mucho dolor en los riñones.

A través de su cuenta de Instagram, donde está cerca de alcanzar los 70.000 seguidores, Coco había contado que parecía que tenía una fuerte infección en su cuerpo y que podía ser en su sangre. Además, comentó que era posible que tuvieran que operarla nuevamente para hacerle un cambio de sus tubos de nefrostomía, mismo proceso al que fue sometida hace tres semanas.

Además de las buenas noticias, Coco Roper contó que debería priorizar su salud sobre otros proyectos. Foto: Instagram

En una historia, Coco comunicó con una gran sonrisa que la cirugía no será necesaria.

“Aquí estoy sintiéndome con mucho dolor pero con buenas noticias de que no vamos a tener que operarme. Finalmente estoy comiendo”, comentó con su optimismo usual.

Nicole aprovechó para contarles a sus seguidores que quedan muy pocas entradas para el evento Café con Coco que realizará en Costa Rica el 12 de agosto. Inicialmente, el encuentro con sus seguidores se relizaría en noviembre, no obstante, adelantó la fecha.

Las entradas físicas y virtuales para Café con Coco están a la venta en este enlace https://www.eventbee.com/v/cafeconcoco#/tickets Las VIP tienen un costo de $70 y las remotas $13.99 más costo por servicio. El evento se realizará en Comunidad Génesis, en Alajuelita.

Roper, de 28 años, comentó en una publicación de Instagram, que este será “el último Café con Coco en mucho tiempo”, esto porque dice que debe enfocarse en su salud.

“Poco a poco estoy entendiendo de que parte de esta ‘nueva normalidad’ es disminuir la cantidad de proyectos en los cuáles me enfoco, para poder dar lo mejor de mí en lo que hago”, comentó.

“Este café viene con mucho amor y el tema de conversación será enfocado en los últimos tres meses y lo que ha sido mi experiencia después de la operación, lo que he aprendido, lo que he sufrido y las enseñanzas que Dios me ha dado que han sido bendiciones silenciosas”, agregó.

Coco quiere enfocarse en su recuperación, sobre todo luego de la operación de hace tres meses, en la que ella tenía puestas todas sus esperanzas y no resultó como se esperaba.