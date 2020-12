“Visualmente no era tan evidente. Yo siempre pesé entre 58 y 60 kilos. Me embaracé y estaba en 65, estaba más gruesita, las personas no lo percibían, no era tan evidente, pero me veía los pantalones talladillos. Yo decía que era el momento de cuidarme más. Se vino la pandemia y fue peor para media humanidad. Nos encerraron y me puse a querer hacer algo diferente y lo que hice fue comer más. Me fui a medir y la grasa seguía igual, tenía grasa visceral alta y fue el momento de cambiar”, cuenta.