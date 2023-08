Christian Chávez atrae miradas, críticas y comparaciones con Sam Smith por su vestuario en gira de RBD

Tras su primer concierto en el retorno de la banda RBD, Christian Chávez generó controversia en las redes sociales debido a los atuendos que lució durante el espectáculo.

En redes sociales como TikTok, los usuarios y seguidores expusieron opiniones encontradas respecto a los atuendos de Chávez: algunos lo elogiaron y otros compararon su estilo con el del británico Sam Smith.

Desde la noche del sábado 26 de agosto, circularon videos del concierto ofrecido por RBD, donde se aprecia a Christian vistiendo pantalones brillantes, zapatos de tacón, guantes negros y un corsé del mismo tono que dejaba al descubierto parte de su pecho.

“Ay no, otro Sam Smith”, “Está imitando a Sam Smith”, “Una copia de Sam Smith”, “Ay no, mejor opino de su forma de cantar”, “Ya es demasiado”, “Ya hay un Sam Smith, que sea más original”, “Este no es el RBD que recuerdo”, “No es necesario hacer eso”, “Cero me gusta”, son solo algunos de los comentarios.

A pesar de los comentarios divididos, no todo fue negativo para el artista; la mayoría de los seguidores aplaudieron que finalmente alcanzara la libertad que tanto había anhelado.

“Ahora es él, nada más dejen de criticar”, “Amo que sea él”, “Regresó al escenario para ser él por fin”, “Te lo mereces, goza de tus conciertos siendo tú”, “Se veía guapísimo”, “Se ve libre y se lo merece”, “Amo que ya pueda ser él mismo”, “Después de tanto, se merecía disfrutarlo”, agregaron.

Después de 15 años, Anahí, Dulce, Maite, Christopher y Christian emprenderán un tour por varios países de América para satisfacer a sus seguidores, quienes pedían un reencuentro desde hace mucho tiempo.

El Soy Rebelde Tour arrancó el pasado fin de semana con su primer concierto en El Paso, Texas.

En el show, no solo sorprendieron con la interpretación de sus mayores éxitos, sino también por la impresionante producción, escenografía y vestuario que presentaron, aspectos que ya generaron numerosas conversaciones.

En los inicios de la agrupación, el cantante y actor mantuvo en secreto su orientación sexual hasta el año 2007, apenas unos meses antes de que el grupo se disolviera.

Mediante un comunicado oficial, Chávez habló sobre su orientación sexual y se declaró abiertamente gay.

