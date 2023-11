Bruce Willis ya no reconoce a su exesposa Demi Moore debido a su demencia

La noticia a inicios de este año de que el actor Bruce Willis tiene una enfermedad neurológica resultó devastadora, no solo para sus seres queridos, sino también para sus fanáticos en todo el mundo que lo siguen desde sus comienzos. Desde que se conoció su estado de salud en febrero de este año, su diagnóstico empeoró con el tiempo y, en las últimas horas, trascendió que ya no reconoce a la actriz Demi Moore, su exesposa y madre de sus tres hijas, lo cual resultó desolador para sus seguidores.

Según informó la revista Closer Weekly, que tuvo acceso a una fuente cercana a la familia, el actor estadounidense ya no reconoce a quien fue su esposa durante diez años.

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Ella no tenía idea de que él cayó tanto”, aseguraron. Sin embargo, no ocurre lo mismo con sus hijas y su actual esposa, Emma Heming, a quienes aún distingue.

Bruce Willis tiene tres hijas con su exesposa y actriz estadounidense, Demi Moore.

Por otro lado, el guionista y director de cine Glenn Gordon Caron habló con The Washington Post y reveló que debido al avance de su condición, Willis ya no puede mantener un diálogo coherente con su amigo.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, comentó.

En ese sentido, Gordon Caron aseguró que hizo un esfuerzo considerable por permanecer en la vida de Emma Heming, la esposa de Willis, y mantiene una relación con las tres hijas mayores de su amigo.

“Me esforcé mucho por permanecer en su vida. Es una persona extraordinaria”, señaló y agregó: “No hay nadie que tenga más alegría de vivir. Adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir al máximo. Así que la idea de que ahora vea todo a través de una puerta mosquitera, por así decirlo, tiene muy poco sentido. Es realmente un tipo increíble”.

La propia Heming también se conmovió al hablar del estado de salud del intérprete de Duro de Matar el 25 de setiembre en el programa Today de NBC.

“La demencia es difícil. Es difícil para la persona diagnosticada; también es duro para la familia”, afirmó y añadió: “Cuando dicen que se trata de una enfermedad familiar, realmente lo es”.

Es importante recordar que la familia de Willis fue quien comunicó a través de las redes sociales que el actor padece demencia frontotemporal desde el 2022. “La condición de Bruce progresó y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD). Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son sólo uno de los síntomas de la enfermedad que enfrenta”, expresaron y recalcaron que “si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”.

