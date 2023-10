Esto le está ocurriendo a Bruce Willis debido al avance de la demencia

El actor estadounidense Bruce Willis sigue luchando contra la demencia, que ya le está limitando hacer actividades cotidianas.

El reconocido guionista y amigo de Willis, Glenn Gordon, habló sobre el actor en una reciente entrevista con el New York Post, donde contó que todos los meses lo visita, pero que su salud se va deteriorando.

“Lo que hace que su enfermedad sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce, sabes que no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él. Amaba la vida y, simplemente, adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo”, contó nostálgico.

Gordon agregó que ya el protagonista de Duro de matar, no puede leer bien y se le está dificultando expresarse.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él”.

Willis tiene 68 años de edad y fue diagnosticado con demencia en febrero de este año.