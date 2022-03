Ben Affleck se coló en ‘Marry Me’, el nuevo videoclip de Jennifer López

El último video musical de Jennifer Lopez tiene un cameo que no pasa por alto.

La popular cantante y actriz publicó ayer el videoclip para la balada Marry Me, inspirada en la reciente película homónima en que participó. Lo curioso del audiovisual es que incluyó sutilmente a Ben Affleck, su novio.

El nuevo video de JLo muestra varios clips de la vida cotidiana de la superestrella, con clips de López en casa, en el estudio y ensayando con su coprotagonista de la película en cuestión: Maluma.

Ben Affleck y JLo estuvieron juntos a comienzos de los 2000. Foto: AFP (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

Pero en una de tantas viñetas, aparece la cantante abrazada con Ben Affleck. Aunque no se muestra su rostro, no cabe duda que se trata del actor y director del filme Argo. El clip también muestra a la cantante de Waiting for Tonight acercándose al brazo extendido de Affleck para tomar sus manos, mientras se oscurece la cara del actor.

El video marca la segunda aparición de Affleck en una producción de JLo, casi dos décadas después de que coprotagonizara el video Jenny From The Block, lanzado en el 2002. Aunque su nuevo cameo es más sutil, también muestra un momento tierno de la pareja, reafirmando el buen momento sentimental que ambos pasan desde que retomaron su relación el año pasado.

El nuevo video, llega un mes después de que Affleck hiciera su propio audiovisual para una canción de la banda sonora de Marry Me. Affleck creó una versión personalizada del video On My Way, con imágenes de la primera relación de la pareja entre el 2002 y el 2004.