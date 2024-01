Bad Bunny y Peso Pluma: distanciamiento con los fans e incidentes que generan polémica

Recientemente el cantante puertorriqueño Bad Bunny y el intérprete mexicano Peso Pluma fueron protagonistas de acciones que denotan una clara intención de evadir el contacto con sus seguidores, revelando así una marcada distancia en su relación con la audiencia.

Bad Bunny emitió una advertencia a sus seguidores que evoca el incidente en el cual lanzó un teléfono a una fan que se acercó demasiado para grabarlo. El artista puertorriqueño informó a sus seguidores que tiene planeado dar un paseo por la playa y prefirió no recibir saludos.

En 2023, Bad Bunny reaccionó con molestia cuando una seguidora se le acercó en la calle, resultando en el artista arrebatándole el teléfono móvil, el cual terminó en el agua.

“Esa persona se metió en el mismo medio, se recostó encima, así como que con el cuerpo”, explicó el cantante a la revista Rolling Stone en junio del 2023, al referirse a ese incidente.

La reciente advertencia fue comunicada por el artista a través de su canal de WhatsApp, el martes 16 de enero, donde cuenta con casi 20 millones de suscriptores. Mediante un mensaje de voz, Bad Bunny informó que se dirigía a su trabajo y deseó un buen día a sus seguidores.

“Me dijeron que no hay trabajo hoy, brutal. Me voy pa’ la playa, que tengan lindo día. Si me ven en la playa, no me saluden, déjenme quieto, que estoy en la mía”, indicó el cantante.

Alrededor de 500 mil personas reaccionaron al mensaje del artista. Algunos dejaron emoticones de risas y corazones, mientras que otros expresaron su desacuerdo con la advertencia.

Varios aseguraron que la advertencia podría ser una estrategia para generar expectación y publicidad para una nueva canción del reguetonero.

“¡Es respetable! Tiene derecho a descansar y no ser acosado por personas que no respetan... ¡Hay días de días! ¡Y no creo que todo el tiempo esté listo para la foto, qué pereza!”, expresaron algunos usuarios en las redes sociales, según el medio colombiano El Tiempo.

Peso Pluma patea a uno de sus fans en un concierto

Peso Pluma

Por su parte, Peso Pluma, protagonizó un incidente bochornoso durante uno de sus recientes conciertos, dando pie a afirmaciones de sus seguidores acerca de que la fama le habría afectado negativamente.

El polémico suceso tuvo lugar el lunes 15 de enero durante un evento privado organizado por diversas emisoras de radio del Estado de Texas, en Estados Unidos. En esta presentación, el artista de 24 años interpretó varios de sus éxitos más destacados, generando entusiasmo entre los asistentes.

No obstante, en un momento del espectáculo, el intérprete pateó la mano de uno de sus seguidores cercanos al escenario y, para mayor desconcierto, vertió una botella de agua que sostenía en su mano sobre la cabeza del mencionado asistente.

El video se difundió rápidamente en las redes sociales, provocando críticas contundentes por parte de sus seguidores, quienes reprochan su comportamiento y trato hacia su audiencia, argumentando que su éxito se debe a la lealtad de sus fanáticos.

Comentarios como “Tanto que me caía bien, lo bueno es que Xavi ya le está ganando”, “Se pasó de lanza”, “Y también lanzó la bebida que estaba en el suelo con el pie”, “Ese es mi ídolo, el que humilla a la gente que le da de tragar”, “Ay no, qué feo. Si me caía mal, ahora más por no ser nada humilde, pero todo lo que sube baja”, reflejan la reacción generalizada ante la publicación del video.

Asimismo, episodios similares ocurrieron con anterioridad. En una entrevista concedida al medio The New York Times, Peso Pluma reveló que la fama alcanzada en los últimos años y el vertiginoso ascenso en su carrera le generaron diversos problemas de salud mental.

“Mucha gente no sabe que tengo ataques de ansiedad (...) Es muy importante que las personas que tienen problemas mentales sean tratadas y hablen de ello”, expresó Peso Pluma a The New York Times.

En uno de sus conciertos, Peso Pluma propinó una patada a la mano de un seguidor y derramó una botella de agua sobre su cabeza.

