Bad Bunny sorprende a universitarios de Florida con su faceta empresarial

En una visita inesperada, el cantante puertorriqueño Bad Bunny demostró, una vez más, su actitud de hacer lo que le place al asistir a una clase en la Escuela de Gestión Hotelera y Turística de la Florida International University (FIU) en Miami.

Esta intervención se enmarca dentro de la serie de charlas denominada The David Grutman Experience, curso dirigido por el emprendedor y propietario de restaurantes David Grutman.

Según se evidencia en los vídeos promocionales compartidos por la universidad, el artista aprovechó la ocasión para conversar con los estudiantes acerca de la clave de su éxito. El intérprete de éxitos como Dákiti y Vete expresó, en español, detalles sobre su carrera musical y sus incursiones en diversos negocios.

“Todo lo que hago, como he mencionado en múltiples ocasiones, lo realizo de corazón. Esa es la manera en que creo mi música, y es lo que me ha llevado a generar otros ingresos y a emprender negocios. Pero siempre lo hago con sinceridad, impulsado por algo que me conmueve o apasiona”, afirmó el cantante, quien ingresó al recinto con la cara cubierta por un pañuelo marrón y gafas oscuras.

“Gracias a Dios, estoy bien y tengo esa oportunidad, así que yo elijo. No puedo trabajar en algo si no siento esa pasión y motivación que me impulsan”, reiteró.

Bad Bunny visitó la Escuela de Gestión Hotelera y Turística de la Florida International University (FIU) en Miami como parte de la serie de charlas 'The David Grutman Experience'.

Además de su presencia en el mundo del entretenimiento, el exponente urbano participa en la gestión de restaurantes, franquicias deportivas y posee su propia línea de tenis en colaboración con Adidas, entre otros emprendimientos.

A su llegada, cientos de estudiantes expresaron sorpresa y emoción.

El curso, que lleva el nombre de Grutman, se realiza desde 2019 y busca brindar a los estudiantes una perspectiva práctica más allá de la teoría empresarial convencional.

La presencia de Bad Bunny en la clase de Grutman destaca la misión del curso al proporcionar a los estudiantes una experiencia única y práctica al aprender de profesionales exitosos en la industria actual.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.