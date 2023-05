Aracely Arámbula manda indirecta a Luis Miguel y lo llama ‘el rey cucaracho’

Luis Miguel continúa siendo tendencia en las redes sociales, y es que mientras sus seguidores siguen a la espera de verlo en su regreso a los escenarios, algunos detalles sobre su vida privada continúan saliendo.

No obstante, esta ocasión ni la venta de los boletos para sus conciertos ni su relación con la española Paloma Cuevas es lo que tiene al cantante en medio de la polémica, sino la manera en la que su expareja, Aracely Arámbula, arremetió en contra de él.

La protagonista de La madrastra acudió a la conferencia llamada Estado civil: ingobernable que impartió el experto en relaciones humanas Jorge Lozano, en la Ciudad de México; donde aprovechó para aventarle tremenda indirecta al padre de sus dos hijos, con quien no solo no lleva una buena relación si no que no volvió a tener ningún tipo de contacto desde el 2009, cuando terminaron su romance.

En un momento del evento, Lozano se acercó hasta el asiento de “La Chule” para saludarla y pedirle que le diera un consejo a todas esas mujeres que se encuentran en una relación tóxica y se creen incapaces de salir de ella. Hablando desde su experiencia y sin ningún tipo de filtro, Arámbula tomó el micrófono y dijo: “Mamacitas, si yo salí del rey cucaracho (refiriéndose a Luis Miguel), ustedes pueden salir de cualquier muchacho”.

Estas declaraciones quedaron grabadas en un video que ya circula en las redes sociales, y como era de esperarse dividieron los comentarios de los usuarios.

Aracely confirma que Luis Miguel no se hace cargo de sus hijos Copiado!

Pero el enojo de la también cantante va mucho más allá de una simple ruptura y es que en varias ocasiones aseguró que el intérprete de La incondicional no se hace cargo de los gastos de sus hijos, es más, mantiene una relación tan distante que ni siquiera los llama durante sus cumpleaños.

Este es el caso de Miguel, el hijo mayor de la expareja, quien recientemente celebró sus 16 años acompañado, únicamente de su familia materna: “Fíjate que no llamó el papá, pero mejor pregúntale a él (Luis Miguel)”, dijo en entrevista con algunos medios de comunicación.

Asimismo, reveló que a estas alturas del partido ella ya no necesita nada de su ex, pues logró cubrir las necesidades económicas y afectivas de sus retoños, una situación que comparte con millones de mujeres alrededor del mundo: “Soy mamá y papá, soy una mujer que como muchas mujeres de México y el mundo nos hacemos cargo, no sólo económicamente, sino la educación y el estar al pendiente de ellos”.

Por último, Aracely explicó que a diferencia de otras de las parejas del llamado “Sol de México” ella se considera completamente libre de decir lo que quiera, pero jamás hablará mal de él, únicamente por respeto a sus hijos: “Soy una mujer libre para hablar, pero soy una mujer muy privada. No me gusta hablar de la gente y menos de alguien tan famoso y que es el papá de mis hijos”, finalizó.

