Día de las Madres en México: Luis Miguel publica conmovedora fotografía con su mamá Marcela Basteri

La historia de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, encierra sentimientos para el cantante, quien está por regresar a los escenarios tras tomarse un tiempo fuera del ojo público. Aunque en teoría ese tema ya tiene un punto final, hoy, Día de las Madres en México “El Sol” recordó a la mujer que le dio la vida.

Lo hizo a través de su Instagram, donde compartió una foto en la que aparece junto a su madre. Sin colocar ningún mensaje, el intérprete solo posteó la foto y más tarde subió la instantánea como publicación, hecho sin precedentes y que dejó anonadados a sus seguidores, quienes no tardaron en mandarle cariño en los comentarios.

“No estamos llorando.. se nos metió una Marcela y Luismi en el ojo...te amamos Micky”. “Mi Micky precioso te abrazo el alma”. “Ya me hiciste llorar”. “No existe amor más puro e incondicional que el de una madre por sus hijos. Una parte de ella esta dentro de ustedes @lmxlm. Feliz Día Marcela”, fueron algunos de los textos de sus seguidores.

La última vez que se vio con vida a Marcela fue el 16 de marzo de 1985, cuando “Luismi” le dedicó una canción en el Luna Park en Argentina, desde entonces se han originado diversas teorías sobre lo que sucedió con la madre de uno de los artistas más queridos de Latinoamérica, desde un asesinato hasta su aparente aparición como una vagabunda en Buenos Aires.

Se trata de un misterio que ni el propio Luis Miguel pudo resolver, un peso que carga desde hace muchos años y un secreto que su padre, Luisito Rey, se llevó a la tumba.

En aquella presentación del Luna Park se observa a un alegre Luis Miguel, que al igual que su madre lucen conmovidos por un reencuentro después de tres meses de que el cantante estuvo en gira; fue tanta la emoción del intérprete que hasta derramó algunas lágrimas.

En una entrevista del 2008, Luis Miguel reiteró lo importante que era una madre, y lo difícil que era vivir sin su amor, algo que esperaba entonces, poder superar.

“No, desgraciadamente no, y esa es una de las cosas que más me duelen y es de los temas que siguen estando ahí pendientes: yo creo que es algo que en su momento podré superar, pero no ha sido posible, una madre siempre será una madre, sobre todo para aquellos que no contamos con su presencia, que no contamos con ese cariño, con ese amor, todavía le damos muchísimo más valor”, comentó.

Ahora que Luis Miguel vive una vida familiar junto a su novia —la diseñadora Paloma Cuevas y las hijas de ella— el cantante retornará a las presentaciones en vivo, cuyos boletos ya están agotados en varios países, lo que promete ser un exitoso regreso del artista mexicano.

