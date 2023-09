Aracely Arámbula acusa a Luis Miguel de ‘deudor alimentario’ y habla sobre sus hijos

Aracely Arámbula afirmó que Luis Miguel es un “deudor alimentario”, no invita a sus hijos a sus presentaciones y no está de acuerdo en que “El Sol” solo se preocupe por mantener un vínculo con su hija mayor, Michelle Salas.

Las preguntas que llevaron a “La Chule” a expresar estas opiniones surgieron después de que se divulgara que Michelle Salas asistió al concierto de su padre en Las Vegas, Estados Unidos.

De acuerdo a lo que publicó el medio de comunicación El Nuevo Día, Aracely reveló que Daniel y Miguel aún no reciben ninguna invitación a los conciertos del intérprete de Cuando calienta el sol, por lo que los adolescentes no tienen interés en convivir con él.

La cantante confesó que en la actualidad su expareja “le cae muy mal”, ya que desde que se separaron, Luis Miguel no se ocupa de la crianza de sus dos hijos menores.

Aracely señaló que no entiende cómo “El Sol” mantiene una relación cercana con las hijas de su actual pareja, Paloma Cuevas, pero se desentiende de sus dos hijos menores.

La actriz, sin rodeos, expresó que sus hijos están completamente conscientes de la vida actual de su padre y se cuestionan el lugar que ocupan en las prioridades de Luis Miguel.

“Mis hijos sí dijeron: ‘Mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora?’. Les dije: ‘Bueno, son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada’. Ellos no se enojaron, solo dijeron: ‘Wow, cómo si va para allá, pero no viene a nuestra escuela’”, relató.

Aracely hizo estas declaraciones mientras se encontraba en la alfombra roja de Vaselina durante el fin de semana.

En ese encuentro con los medios de comunicación, la artista aprovechó para decir que no es verdad que ella no permita que Luis Miguel conviva con sus hijos, como se divulgó en un comunicado publicado por medios de comunicación españoles.

“Ese comunicado que salió es una total mentira. Siempre ha tenido las puertas abiertas. Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver; para empezar, no quiero verle la cara porque me cae muy mal, ahora mismo me cae muy mal. No se ha portado nada bien”, aclaró.

Aracely hizo un llamado a Michelle y al hermano menor de Luismi, Alejandro Basteri, para que, al igual que ella abogó por ellos ante Luis Miguel, puedan hacer lo mismo por el par de jóvenes.

Finalmente, “La Chule” aclaró que es comadre de Paloma Cuevas, aunque en la actualidad no mantienen ninguna comunicación.

“La conozco muy bien. Sí, es mi comadre, estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo... ella fue madrina por Enrique Ponce, que era íntimo amigo de Luis, y ahora anda con la exmujer de mi compadre Enrique”, señaló.

Aracely Arámbula fue pareja de Luis Miguel desde 2005 hasta 2009, y en ese período concibió a sus dos hijos. Desde que se separaron, existe la polémica de que “El Sol” es un padre ausente y no se responsabiliza por la manutención de sus hijos.