Angelrafael recibe el apoyo de Lynda Díaz y el Padre Mix ante su delicada condición de salud

Los mensajes de apoyo de fans, familia y amigos de Angelrafael González ante su situación de salud no se hicieron esperar. Desde que el maquillista anunció que tenía un tumor en el cerebro, sus allegados no han hecho más que darle palabras de aliento.

Así pasó recientemente, con la impactante revelación hecha por el propio experto en belleza: los doctores le pronosticaron menos de un año de vida.

Angelrafael contó por medio de un video que esa fue la conclusión al que llegaron los médicos después de realizarle varios exámenes. Sin embargo, él se mantiene muy positivo y ve con fe su futuro. Así mismo se han expresado sus seres queridos, como la modelo y empresaria Lynda Díaz, una de sus mejores amigas, quien también aprovechó las redes sociales para expresarle su cariño al maquillista.

Díaz contó que Angelrafael ha sido su maquillista desde que dio sus primeros pasos como modelo en Costa Rica, hace más de 20 años. “Has estado para mí siempre, en la alegría y también hemos llorado juntos. Siempre dándome los mejores consejos”, recordó Díaz.

A estos mensajes se sumó el que le dejó el locutor y presentador de televisión Andrés Zamora, conocido como Padre Mix. “Dios es tu médico por excelencia y Él tiene el control de todo. Bendiciones, paz, fuerza y ese espíritu de vencedor está en ti”, escribió Zamora, quien le comentó a Angelrafael que no está solo en esta situación.

La periodista Lizeth Castro también manifestó el cariño que le tiene a González. La

comunicadora le dedicó unas palabras de ánimo al recordarle que la fe es enorme y que si los médicos dijeron que le quedan nueve meses de vida, Dios tiene la última palabra.En ese mismo sentido, la activista y regidora de la municipalidad de Goicoechea, Nicole Mesén Sojo, quien es una persona con osteogénesis imperfecta, empatizó con el maquillista y le dejó un mensaje de esperanza: “Estimado Angelrafael, a mí los médicos me dieron tres meses de vida cuando nací, hoy tengo 30 años. No pierda la fe, como bien usted lo dice: para Dios no hay nada imposible”.

Con la noticia de su estado de salud, Angelrafael pidió respeto y privacidad en este momento y aseguró que pronto volverá a las cámaras para compartir con sus seguidores.

Angelrafael hizo una actualización de su estado de salud

