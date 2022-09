Andrés García, actor: ‘Quizás estoy viviendo los últimos días. Me siento muy enfermo’

El actor Andrés García, quien en julio informó que se enfrentaba a la cirrosis, volvió a hablar de su estado de salud y aprovechó para enviar un mensaje a las personas jóvenes. El dominicano usó su canal de YouTube contar lo que ha pasado en los últimos días entre él y su esposa.

Luego de presentar algunas imágenes de García actuando en sus inicios, aparece su esposa Margarita Portillo contando que Andrés ha estado delicado de salud.

Andrés García reapareció en un nuevo video de Youtube en el que cuenta que se siente "muy enfermo". Foto: Captura de pantalla

“Hace dos semanas se cayó y se golpeó muy feo. Eso lo ha mantenido en cama porque desmejoró. Debido a la cirrosis y problemas de médula espinal (hace unos años le hicieron una operación de columna que no habría resultado bien), le ordenaron una transfusión sanguínea de emergencia, por lo que el 15 de setiembre estuvo hospitalizado. También le hicieron una transfusión de plasma y se trataron otras complicaciones de cirrosis. Han sido semanas difíciles”, comentó Portillo.

Posteriormente, en el video aparece Andrés García en la camilla del centro médico desde donde expresó: “Aquí estamos de nuevo en el hospital. No sé cuántas veces voy a caer en el hospital. Vamos a ver cómo salgo de esta. Me van a poner plaquetas y sangre”, dijo.

Andrés García lucha contra la cirrosis, la pérdida de memoria y la audición

Luego de que Portillo reapareciera diciendo que considera que la cirrosis de su esposo “ha evolucionado rápidamente”, el actor volvió a aparecer en el video. Esta vez desde su casa y con un duro mensaje.

“Amigos, quizás estamos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil”, aseveró el artista.

En una nueva toma y tras su vivencia, García aprovechó para compartir un mensaje con las personas jóvenes.

“Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mi me acaba de dar (...). Yo ya cumplo 82 años, yo pensé soy historia de nuestros papás, soy cuento porque nunca conocí a nadie con esta cirrosis. Piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable”, apuntó. Según contó antes, la enfermedad se desarrolló luego de consumir alcohol por tres décadas.