Adele revela que no le gustan las interpretaciones de otros artistas de sus canciones

La reconocida artista británica Adele, compartió en una reciente entrevista exclusiva con The Hollywood Reporter su desagrado por las interpretaciones de otros artistas de sus composiciones.

Adele dejó al descubierto su preferencia por no escuchar a otros artistas interpretar sus canciones, argumentando que, de manera recíproca, ella evita entonar las composiciones ajenas.

“No las escribieron. Nadie puede interpretar mis canciones como yo, punto. No pueden captar la esencia. Las letras no les pertenecen. Y no creo que nadie más deba apropiarse de mis canciones”, afirmó entre risas.

En referencia a la versión que Aretha Franklin realizó de Rolling in the Deep en 2014. “No me importa que lo hagan, pero simplemente digo que nunca podrán expresarlo de la misma manera en que yo no puedo cantar las canciones de otras personas”.

Asimismo, subrayó: “No fui la autora de esas letras y no puedo interpretarlas tan magistralmente como lo hacen otras personas. Pero elegiría esta limitación cualquier día. Además, la peculiaridad que genera, para mí, resulta fantástica”.

En el transcurso de la entrevista, Adele abrió su corazón y profundizó sobre su conexión con la música y las fuentes de inspiración que alimentan sus canciones.

“Creo que soy una persona increíblemente melancólica, heredé mucha tristeza. Soy extremadamente empática y reflexiva. No puedo dejar las cosas fácilmente. Es como si mis piernas fueran huecas, pero simplemente están llenas de experiencias que creo que estoy superando o que no me afectarán”, compartió.

Siempre cercana a sus seguidores, Adele, quien acumula millones de seguidores en las redes sociales, protagonizó un momento memorable en el escenario de Las Vegas, Estados Unidos durante un recital en agosto. La cantante británica detuvo su propio espectáculo para defender a uno de sus fanáticos después de que un guardia de seguridad le hiciera un reclamo, ganándose los aplausos de todos.

En 2008, Adele lanzó su álbum 19, marcando el inicio de una trayectoria musical que perdura hasta el día de hoy, inundando los escenarios con su legión de seguidores.

“La música es algo sumamente emocional y personal, incluso para el oyente”, advirtió. Y agregó: “Con mi música, y para aquellos que la escuchan, sé que no soy la mejor cantante del mundo. Pero nadie puede interpretar mis canciones como yo”.

