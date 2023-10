Adele cantó con una bandera de Costa Rica en Las Vegas

Durante uno de sus conciertos, la cantante británica Adele recibió un regalo especial este fin de semana. A la artista, quien realiza actualmente una residencia artística en el hotel Caesar’s Palace de Las Vegas, una persona del público le regaló una bandera de Costa Rica.

Mientras la cantante interpretaba el tema Where We Were Young recibió la bandera tricolor, luego la puso sobre su hombro y siguió cantando.

Actualmente, la cantante Adele tiene una residencia musical en Las Vegas. En la foto lleva la bandera de Costa Rica al hombro. (Captura de video)

Mientras caminaba frente a las butacas del público, la bandera cayó al suelo, pero rápidamente ella la recogió y se la entregó a uno de sus asistentes.

Adele es una de las cantantes más sobresalientes en el mundo. Ha ganado varios galardones American Music Awards, Billboard, Brit Awards, Emmy, Grammy, MTV y Óscar.