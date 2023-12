Actriz de ‘The Big Bang Theory’ revela que fue diagnosticada con cáncer de pulmón

Actriz de 'The Big Bang Theory' revela su diagnóstico de cáncer de pulmón

A través de su cuenta oficial en TikTok, la reconocida actriz estadounidense Kate Micucci, conocida por su participación en la serie The Big Bang Theory, generó inquietud entre sus seguidores al compartir que fue diagnosticada con cáncer de pulmón.

En un video recientemente difundido desde la sala de un centro hospitalario, Micucci detalló que la enfermedad fue identificada en sus primeras etapas, lo que permitió someterse a una intervención quirúrgica para la extirpación del tumor.

“Hola a todos, esto no es un TikTok, es un ‘Sick Tok’. Estoy en el hospital porque ayer me operaron de cáncer de pulmón. Lo detectaron muy temprano”, expresó.

Además, la actriz explicó que durante un chequeo médico de rutina, los profesionales de la salud identificaron la dolencia, luego de que sus análisis sanguíneos arrojaran resultados fuera de lo común. Esta situación la llevó a consultar con un especialista, quien finalmente confirmó el diagnóstico.

“Había una cosa en mi análisis de sangre que resultó muy alta. Así que fui a un médico preventivo... escaneó mi corazón y ahí fue donde se notó la mancha en mi pulmón”, añadió.

Kate afirmó que luego de la intervención, su estado de salud es favorable, y aunque se tomará un tiempo para su recuperación, planea regresar a la escena con renovado ímpetu: “Fue un pequeño viaje y probablemente me moveré lentamente durante algunas semanas, pero luego volveré a hacerlo”.

¿Quién es Kate Micucci?

A pesar de que su nombre podría no resultar familiar, el rostro de la actriz es inconfundible. Micucci forjó una de las trayectorias más destacadas y versátiles en Hollywood, desempeñándose como actriz, comediante, actriz de doblaje, cantante y compositora.

Sus inicios incluyeron participaciones en comerciales y apariciones especiales en series como Malcolm el de en medio, Cómo conocí a tu madre y Cory en la Casa Blanca.

Su primer papel protagónico fue en la serie Scrubs, interpretando a Stephanie Gooch. En 2013, obtuvo un papel secundario en The Big Bang Theory, personificando a Lucy, una joven tímida que se convierte en el interés amoroso de Raj. Simultáneamente, consolidó su presencia en el doblaje, dando voz a personajes como Julie Kane en Motorcity y Velma Dinkley en la serie animada Be cool, Scooby-Doo!.

No fue sino hasta 2022 cuando Micucci se destacó en la serie de Netflix, El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, protagonizando el episodio The outside, narrando la historia de una mujer que, en su búsqueda de la belleza, experimenta una perturbadora transformación física y, sobre todo, psicológica.

Kate Micucci anunció su diagnóstico de cáncer de pulmón a través de su cuenta oficial de TikTok, destacando que la detección de la enfermedad se realizó en una fase temprana.

