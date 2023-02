Actor mexicano Pablo Lyle condenado a cinco años de prisión por homicidio involuntario

El actor mexicano Pablo Lyle fue condenado, este viernes 3 de febrero, a cinco años de prisión y ocho en libertad condicional por el cargo de homicidio involuntario.

La condena contra Lyle, de 36 años y protagonista del filme Mirreyes vs Godínez, es consecuencia de un altercado vial, ocurrido en 2019, en una avenida de Florida, Estados Unidos, en la que el mexicano golpeó a Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años.

Ana Araujo, esposa del actor, leyó un emotivo discurso en el que defendió a su marido. “Pablo nunca fue una persona violenta, siempre fue conciliador, vela por el bienestar de los otros, por eso esto que ha pasado ha sido algo muy impactante para todos”, expresó.

El actor Pablo Lyle enfrentó el juicio por homicidio en 2022. La sentencia fue emitida este viernes 3 de febrero.

Araujo habló sobre cómo reaccionó su esposo cuando se enteró que el señor Hernández había muerto, aseguró que se puso muy mal, tenía vómito y no podía dejar de llorar. Agregó que, en el momento del incidente de tránsito, ella y sus hijos sintieron mucho miedo.

“Estoy muy orgullosa de ti Pablo, una acción de unos segundos no te define como persona, no todos pueden ver lo que yo he visto, he sido testigo de tu dolor, de tu arrepentimiento y de la bondad tan grande de tu espíritu, siempre te lo he dicho, eres un corazón con piernas, eso es Pablo”, dijo conmovida.

La jueza Marisa Tinkler Mendez reveló la sentencia en una audiencia en la corte de circuito del condado de Miami-Dade; la familia del actor estaba presente.

La condena tiene lugar casi cuatro años después de que Lyle fuera acusado de homicidio por la muerte del cubano. Hace dos meses la magistrada rechazó un pedido de Lyle para un nuevo juicio y ratificó el veredicto de culpabilidad emitido, en octubre anterior, por un jurado.

Pablo Lyle: ¿Quién es y qué hizo el actor para ser condenado por homicidio involuntario?

¿Cómo fue el accidente? Copiado!

El incidente vehicular ocurrió en marzo de 2019, cuando el cuñado de Lyle trasladaba al actor, su esposa y sus dos hijos al aeropuerto.

De acuerdo con los videos de seguridad, Hernández paró su vehículo en un semáforo en rojo, bajó y se acercó a la ventanilla del conductor del automóvil en el que iba el actor para reclamar que le habían cerrado el paso.

El cuñado de Lyle bajó del auto y discutió con Hernández, pero cuando vio que su vehículo se estaba moviendo regresó a su asiento. Entonces Lyle, que estaba en el lugar del copiloto, bajó, corrió hacia Hernández y lo golpeó en el rostro, según los videos.

Actor Pablo Lyle es declarado culpable de homicidio involuntario

El automóvil con el actor se retiró del lugar, y Hernández quedó tendido en el piso, solo. Horas después, el actor fue detenido en el aeropuerto de Miami, cuando estaba por abordar un avión rumbo a México.

